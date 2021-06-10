Почему люди выбирают покупки онлайн или в магазине – масштабное исследование

Аналитическая компания YouGov опросила 18 000 потребителей на 17 рынках. По результатам исследования был опубликован отчет International Omnichannel Retail Report 2021. Почему пользователи выбирали покупки в сети или предпочитали оффлайн приобретения.

Исследование иллюстрирует, какие факторы побуждают людей и мешают им осуществить покупку онлайн или в физическом магазине. На это обратило внимание издание Retailers.

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Что побуждает закупиться онлайн

Основные преимущества покупок в интернете – доставка на дом и широкий ассортимент товаров. В целом на виртуальный шопинг потребителей мотивирует комфорт. Почти половине опрошенных "проще покупать" и "легче сравнивать" товары онлайн.

Стимулы для покупок в интернете / Инфографика YouGov

Еще одна ключевое преимущество интернета – "бесконечное" разнообразие товаров, ведь их ассортимент не ограничен пространством магазина. Впрочем, слишком большой выбор наоборот перегружает часть покупателей.

Что мешает осуществить покупку онлайн

Основных барьеров два:

Надо платить за доставку плюс долго ждать товар.

Нет возможности физически взаимодействовать с товаром: попробовать, потрогать, примерить.

Барьеры для покупок в интернете / Инфографика YouGov

Кроме того, 39% покупателей не устраивают условия возврата товаров, а более трети опрошенных переживает за безопасность персональных данных.

Почему люди выбирают офлайн-магазины

62% потребителей совершают покупки в физических магазинах, потому что там можно увидеть товар воочию, попробовать его на ощупь и тому подобное. Ни одна современная технология пока не способна полностью повторить эффект от физического контакта с продуктом. Также магазины выигрывают в общей скорости транзакции, особенно когда потребности неотложные.

Кроме того, 17% опрошенных выбирают офлайн-покупки, потому что им нравится ходить на шопинг с родными или друзьями.

Стимулы для покупок в физических магазинах / Инфографика YouGov

В чем минус обычных магазинов

В основном шопитися оффлайн мешают социальные ограничения из-за пандемии.

Треть опрошенных считает, что в физических магазинах меньше выгодных предложений и скидок.

Еще один минус – неудобная инфраструктура: отсутствие магазина вблизи или проблемная парковка.

Барьеры для покупок в физических магазинах / Инфографика YouGov