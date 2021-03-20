Стартап двух братьев-ирландцев Stripe стал одним из самых дорогих в истории, опередив даже SpaceX Илона Маска. Почему так произошло - читайте в нашем материале.

Недавно стартап Stripe, стоимость которого оценивается в 95 миллиардов долларов, привлек инвестиции в размере 600 миллионов долларов . Компания не только получила дополнительные средства, но и новый статус.

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Платежная система Stripe уступила лишь китайской компании Bytedance, которая владеет социальной сетью TikTok.

Интересная деталь, именно Маск был одним из первых инвесторов Stripe. Секрет в простоте Братья Джон и Патрик Коллисон основали свою компанию в 2010 году, когда оплата кредитными картами, особенно в интернете, была еще тем квестом. Тогда онлайн-платежи только начинали развиваться, поэтому Коллисоны выбрали удачное время для создания своего детища. Они максимально упростили процесс покупок в интернете для своих клиентов, добавив несколько строк кода к их сайтам. Прием онлайн-платежей все еще включает много сложных процессов, но это больше не заботы клиентов, а работа для компании Stripe.

Платежная система / Фото Upsplach

Сила в единении

Весомое преимущество платежной системы - это то, что ее с легкостью можно подключить почти ко всем онлайн-платформам. Stripe уже имеет опыт сотрудничества с сотнями компаний, среди которых Squarespace, Memberful, Shopify, and BigCommerce.

Поэтому, независимо от специализации сайта, любой сможет стать клиентом Stripe.

"Обольщение" клиентов

Американский стартап также прославился исключительным отношением к своим клиентам. В компании уверены, что это одно из важнейших направлений работы.

Несмотря на то, что большинством клиентов компании являются представители малого бизнеса, которые не специализируются на платежных процессах или сайтах, можно с уверенностью сказать, что это был долгий путь.

Платежная система / Фото Upsplach

С одной стороны Stripe держится в стороне во время процесса оплаты, а с другой – проводит прозрачную политику обработки данных для своих клиентов.

Культура в компании

Stripe в достаточно необычный способ нанимает людей на работу.

В компании проводят "Sunday Test", главная идея которого заключается в ответе на вопрос, захотите ли вы работать в воскресенье в офисе с претендентом на определенную должность.

Если ответ отрицательный, тогда не стоит нанимать этого человека.

Таким образом, в компании создают благоприятную профессиональную среду для привлечения талантливых людей, которые хотят работать там, где их оценят и будут помогать развиваться.

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Быть по умолчанию

С годами Stripe стал едва ли не единственной возможностью для представителей малого бизнеса продавать товары онлайн. Особенно актуально это стало в последний год, поскольку миллионы людей были вынуждены искать новые пути развития своего бизнеса.

Эта американская платежная система по умолчанию считается одним из лучших вариантов для сотрудничества.

Автор: Вита Свирневская