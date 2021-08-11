Прокуроры уверены, что бывший конкурент Илона Маска в области автопроизводства обманывал инвесторов и всех вокруг с целью вывести свою компанию на биржу и поддерживать высокую цену на акции. Nikola Motor, которая не выпустила ни одного автомобиля, оценивалась даже дороже, чем автогигант Ford.

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Что известно о стартапе Nikola

В июне 2020 года Nikola Motor вышла на биржу с капитализацией в 12 миллиардов долларов. Через несколько дней ее оценка возрастает до 25 миллиардов, а затем достигает невероятных 40 миллиардов долларов и превосходит компанию Ford.

Таких результатов удалось достичь благодаря ряду причин:

по словам Тревора Милтона, компания получила предварительные заказы на сумму 10 миллиардов долларов ;

; имела контракты с популярными компаниями, в частности Bosch и GM ;

и ; представила план на 3 миллиарда выручки до 2024 года.

Популярность компании была невероятной, в частности через большие инвестиции, масштабную презентацию и имеющийся рабочий прототип.

Анонсированные грузовики Nikola / Фото Nikola Motor

Разоблачение лжи

Пока инвесторы массово вкладывают деньги в Nikola, компания Himberg Research публикует материал, где разоблачает махинации основателя стартапа Тревора Милтона, в частности:

Рекламный ролик грузовика – фейк. Авто на самом деле не ехало . Его подняли на холм и просто сняли, как оно катится вниз. Позже стало известно, что дизайн представленного автомобиля Милтон не создавал сам, а выкупил у парня с Хорватии всего за несколько тысяч долларов.

. Его подняли на холм и просто сняли, как оно катится вниз. Позже стало известно, что дизайн представленного автомобиля Милтон не создавал сам, а всего за несколько тысяч долларов. Анонсированные модели Tre и NZT существовали только на сайте и в промороликах – никто из инженеров о них не знал и не готовил к производству .

. Обещанного прорыва в области производства аккумуляторов не произошло – компания закупала их у посредников, хотя утверждала, что производит сама .

. Тревор Милтон заявлял об активах компании в виде газовых скважин, солнечных станций и производства водорода, однако ничего такого в Nikola не было.

Кроме этого, предварительных заказов на 10 миллиардов долларов также не существовало. Компания U.S. Xpress, которая якобы должна была приобрести грузовиков на 3,5 миллиарда, держала только 1 миллион долларов на счетах, и ​​просто не могла осуществить подобную сделку.

После разоблачения всей лжи и резонанса в СМИ, Тревор Милтон ушел из компании, перед этим продав акций на несколько десятков миллионов долларов.

Тревор Милтон покинул компанию / Фото Nikola Motor

Судебная волокита

В конце июля 2021 года против Тревора Милтона возбудили уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Основателю "мыльного пузыря" не удается избежать наказания, и сейчас он вышел под залог в размере 100 миллионов долларов.

Истцы требуют забрать у него все деньги, которые он получил благодаря Nikola – около 1 миллиарда долларов, а также запретить ему работать в компаниях, чьи акции котируются на биржах.

Nikola, уже без своего основателя, до сих пор существует. Правда, вместо невероятных 40 миллиардов долларов капитализации, стартап едва удерживает показатель в 4 миллиарда.

Компания Nikola Motor до сих пор существует / Фото Nikola Motor