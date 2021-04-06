Правило 80/20 говорит о том, что 80% результатов достигается за счет применения 20% усилий и наоборот. В то же время многочисленные исследования подтверждают тот факт, что в большинстве стран примерно 80% их богатств принадлежат примерно 20% населения.

Но почему несколько людей, команд и организаций пользуются основной частью жизненных наград? Этот феномен проанализировал американский писатель Джеймс Клир, автор мирового бестселлера "Атомные привычки. Легкий и проверенный способ приобрести полезные привычки и избавиться от вредных". Он также читает лекции о постоянном совершенствовании в крупных всемирно известных компаниях.

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Принцип Парето

Где-то примерно в конце 1800-х годов мужчина по имени Вильфредо Парето суетился в своем саду, когда сделал небольшое, но интересное открытие. Он заметил, что незначительное количество стручков гороха в его саду давало большинство урожая.

В будущем он стал экономистом, и одним из его наследий стало превращение экономики в науку, основой которой являются цифры и факты. В отличие от многих коллег того времени, труды и книги Парето были наполнены уравнениями. И горох в саду привел его математический мозг в движение.

Парето принялся изучать богатство у разных народов. Поскольку он был итальянцем, он начал с анализа распределения богатства в Италии. К его удивлению, он обнаружил, что примерно 80% земель в Италии принадлежали всего 20% людей. Подобно стручкам гороха в его саду, большинство ресурсов контролировали меньшинство игроков.



Вильфредо Парето / Фото wikipedia

Парето продолжал свой анализ в других странах, и начала появляться закономерность. К примеру, во время анализа британских налогов он заметил, что примерно 30% населения Великобритании зарабатывали примерно 70% от общего дохода страны.

Парето обнаружил, что цифры никогда не были одинаковыми, однако тенденция была чрезвычайно последовательной – большинство преимуществ всегда получал небольшой процент людей. Эта идея стала известной как Принцип Парето, или Правило 80/20.

Неравенство везде

В последующие десятилетия работа Парето практически стала евангелием для экономистов. Когда он открыл миру глаза на эту идею, люди начали ее видеть везде. Правило 80/20 является наиболее распространенным и сейчас.

Примеры Принципа Парето существуют во всем – от недвижимости до неравенства доходов и технологических стартапов. В 1950-х годах 3% гватемальцев владели 70% земли в Гватемале. В 2013 году 8,4% мирового населения контролировали 83,3% мирового богатства. В 2015 году одна поисковая система Google получила 64% поисковых запросов.

Сила накопительных преимуществ

Почему несколько людей, команд и организаций пользуются основной частью жизненных наград? Чтобы ответить на этот вопрос, Джеймс Клир рассмотрел пример из природы.

Дождевой лес Амазонки – одна из самых разнообразных экосистем на Земле. Ученые создали каталог примерно 16 тысяч различных видов деревьев. Несмотря на разнообразие, исследователи обнаружили примерно 227 "гипердоминантных" видов деревьев, которые составляют почти половину тропических лесов. Всего 1,4% древесных пород составляют 50% деревьев в Амазонке.

В чем причина?

Если 2 растения растут рядом, они ежедневно соревнуются за солнечный свет и почву. В конце концов, то растение, которое может расти немного быстрее, становится выше и улавливает больше солнечного света и воды. Эта дополнительная энергия позволяет растению еще больше расти. Так будет до тех пор, пока более сильное растение не вытеснит более слабое и не заберет львиную долю солнечного света, почвы и питательных веществ.

В этом выгодном положении растение-победитель обладает лучшей способностью распространять семена и размножаться, что дает преимущество следующему поколению. Этот процесс повторяется снова и снова, пока растения, которые являются более конкурентоспособными, не доминируют над всем лесом.

Ученые называют этот эффект "накопительным преимуществом" – все, что начинается с небольшого преимущества, со временем вытесняет конкурентов и захватывает всю территорию.



Более сильное растение вытесняет более слабое / Фото goodfon

Эффекты Winner-Take-All – победитель получает все

Нечто подобное случается и в человеческой жизни. Как и растения в тропических лесах, люди часто соревнуются за одинаковые ресурсы. Политики соревнуются за одинаковые голоса, писатели – за место в верхней части списка бестселлеров, спортсмены – за золотую медаль, а компании соревнуются за одного и того же потенциального клиента. Разница между ними может быть очень незначительной, но победители наслаждаются огромными наградами.

Это как 2 женщины, которые соревнуются на Олимпиаде. Одна из них может быть на 1/100 секунды быстрее другой, но она получает золотую медаль и все дальнейшие блага. Или 10 компаний могут бороться за потенциального клиента, но только одна из них выигрывает проект.

Ситуации, в которых незначительные различия в эффективности приводят к большим вознаграждениям, известны как эффекты победителя. Вы выигрываете только на 1% или 1 секунду, или 1 доллар, но вы захватываете 100% победы.

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Победитель получает больше всех

Эффекты Winner-Take-All в индивидуальных соревнованиях могут привести к эффектам Winner-Take-Most (победитель получает больше всех) в большой игре жизни. Имея выгодную позицию, победитель начинает процесс накопления преимуществ, которые облегчают ему победу в следующий раз. То, что началось, как небольшой запас, имеет тенденцию к Правилу 80/20.

К примеру, если одна дорога немного удобнее другой, то по ней едет больше людей. В последствии рядом с ней будет строиться больше предприятий. По мере увеличения числа компаний у людей появляются дополнительные причины пользоваться этой дорогой, и поэтому она получает еще больше движения.

Или, если у одного бизнеса есть технология, которая более инновационная, чем у других, тогда больше людей будет покупать их продукцию. Когда бизнес зарабатывает больше денег, он может инвестировать в дополнительные технологии, выплачивать более высокие зарплаты и нанимать лучших рабочих. А в то время конкуренты только догоняют. Вскоре одна компания доминирует в отрасли.

То есть победа в одном соревновании улучшает шансы на победу в следующем. Каждый дополнительный цикл дополнительно закрепляет статус тех, кто находится сверху. Со временем те, кто немного лучше, получают большинство вознаграждений. А те, кто немного хуже, остаются почти ни с чем.

Правило одного процента

Небольшие различия в производительности могут привести к очень неравномерному распределению ресурсов. Поэтому люди и организации, которые могут делать правильные действия, имеют больше шансов сохранить незначительное преимущество и накапливать непропорциональные вознаграждения со временем.

Все, что вам нужно, это быть немного лучше, чем ваши конкуренты. И если вы сможете сохранить небольшое преимущество сегодня и завтра, позже вы повторите процесс победы снова и снова. А благодаря эффекту Winner-Take-All каждая победа будет приносить большие блага.

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Это называют правилом одного процента, которое говорит, что со временем большинство вознаграждений в определенной области будут накапливать те, кто имеет однопроцентное преимущество. Интересно, что для получения двойных результатов не нужно быть вдвое лучше, просто нужно быть немного лучше. Таким образом, процесс накопительного преимущества – это скрытый двигатель, который управляет правилом 80/20.