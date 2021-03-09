Рождение в семье миллиардера не гарантирует такого же богатства. Некоторые деловые люди и знаменитости не хотят передать свои деньги детям. В чем причина, читайте на Бизнес 24.

Некоторые богачи заявили о желании пожертвовать свое состояние на благотворительность, другие – просто не хотят, чтобы легкое богатство поглотило их детей.

Интересно Основатель Zoom подарил анонимам акции компании на 6 миллиардов долларов

Марк Цукерберг

Основатель Facebook Марк Цукерберг стал миллиардером в 32 лета и сегодня имеет 104 миллиарда долларов. Но большую часть своих денег он не будет делить со своими маленькими дочками. В письме к их новорожденной дочери в 2015 году Цукерберг и его жена обязались отдать 99% акций своей компании, что на тот момент превысило 45 миллиардов долларов.



Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан / Getty Images

Согласно письму, целью супругов пожертвовать средства является "продвижение человеческого потенциала и содействия равенству всех детей в следующем поколении".

Певец Стинг

Британский музыкант Стинг, чистый капитал которого составляет 400 миллионов долларов, заявил, что не оставляет денег своим шести детям, поскольку планирует потратить большую часть своего состояния.



Певец Sting / Shutterstock

Певец готов помогать детям, если такая необходимость появится, но он уверен, что они способны достичь успеха самостоятельно.

Элтон Джон

Общий капитал Элтона Джона и его мужа Дэвида Ферниша составил 550 миллионов долларов, но большую часть они не планируют оставлять своим сыновьям.



Семья Элтона Джона / Getty Images

Конечно, я хочу оставить своих ребят в очень прочном финансовом состоянии. Но страшно дарить детям серебряную ложку. Это разрушает их жизнь,

– сказал Элтон Джон.

Музыкант добавил, что дети должны иметь нормальное отношение к деньгам.

Билл Гейтс

Билл Гейтс, чистый капитал которого составляет 137 миллиардов долларов, не планирует передавать свое огромное богатство детям. Недавно деловой магнат объяснил, что его детям будет предоставлена ​​каждая возможность получить образование, но они не будут жить на деньги, которые заработал он.



Билл Гейтс со своей семьей / Фото из семейного архива

Наши дети получат хорошее образование и немного денег, поэтому им никогда не будет плохо, но они пойдут в мир и будут иметь собственную карьеру,

– сказал Билл Гейтс.

Остальное супруги оставит благотворительной организации – Фонду Билла и Мелинды Гейтс, который финансирует здравоохранение и образовательные проекты по всему миру.

Уоррен Баффет

Уоррен Баффет накопил состояние в 93 миллиарда долларов, но лишь небольшая часть этих денег пойдет его трем детям. Инвестор пообещал отдать 99% своего состояния на благотворительность. Он уже пожертвовал миллиарды.



Уоррен Баффет не оставит детям денег / Getty Images

Я верю в философию, что очень богатый человек должен оставлять своим детям достаточно, чтобы они могли что-то делать, но недостаточно, чтобы они могли не делать ничего,

– поучает успешный инвестор.

Джеки Чан

Джеки Чан, чистый капитал которого составляет 400 миллионов долларов, планирует отдавать часть своих денег на благотворительность вместо того, чтобы передать сыну. Актер является послом доброй воли ЮНИСЕФ, проводит кампании против жестокого обращения с животными и является основателем благотворительного фонда Джеки Чана, который предлагает стипендии молодежи Гонконга.



Джеки Чан вместе с сыном

Если он способен, он может зарабатывать собственные деньги. Если он этого не сделает, тогда он просто потратит мои деньги,

– объяснил Джеки Чан.

Джордж Лукас

Джордж Лукас – один из самых богатых режиссеров Голливуда. Он накопил состояние в более 6,5 миллиарда долларов, но его четверо дети не будут наслаждаться всеми плодами его труда. На самом деле режиссер как Гейтс и Баффет пообещал пожертвовать половину своих денег на благотворительность.



Джордж Лукас с женой / Richard Shotwell, Invision

Большую часть своего богатства я отдаю совершенствованию образования. Это ключ к выживанию человеческой расы,

– написал создатель "Звездных войн".

Эштон Катчер и Мила Кунис

Эштон Катчер и Мила Кунис имеют вместе 275 миллионов долларов. Хотя они, возможно, разбогатели в молодом возрасте, они не планируют помогать своим двум маленьким детям сделать то же самое.



Звездные супруги с детьми / EFE

Актер считает, что его дети и так уже живут привилегированной жизнью, а деньги звездные супруги отдадут на благотворительность.