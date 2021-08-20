Как бы парадоксально бы не звучало, но у Amazon – крупнейшего онлайн-ритейлера США – решили, что компании нужны демонстрационные залы. Цель – физически представить новые собственные торговые марки и торговые линейки частных продавцов, которые пользуются услугами компании.

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Неудачный опыт работы Amazon с офлайн-ритейлорами

В конце 2007 года компания представила электронную книгу Kindle. Продукт оказался довольно популярным, и спровоцировал появление предложений от конкурентов, которые можно было легко найти и протестировать в офлайн-магазинах.

В 2010 году Amazon заключил соглашение с компанией Target на поставку собственного устройства в розничную сеть магазинов. Впервые Kindle можно было купить в реальном магазине. Вскоре последовало аналогичное соглашение с Walmart.

Но судьба этих сделок также показала, почему Amazon в конечном итоге придется искать собственные способы доставки продукции покупателям. Walmart и Target прекратили продажи Kindles в 2012 году, из-за недовольства тем, что они служат демонстрационным залом мощного онлайн-конкурента, который часто необоснованно снижает цены.

Amazon Kindle – первый опыт офлайн-продаж / Фото Pixabay

Именно поэтому, вряд ли проигравшие конкуренты, которые владеют сетями гипермаркетов, согласятся сейчас предоставить торговые площади для своего прямого конкурента на рынке.

И планы Amazon по открытию собственных супермаркетов, которые еще в недавнем прошлом считались безумными, могут реализоваться в ближайшее время.

Какими будут офлайн-супермаркеты Amazon

Американские СМИ утверждают, что титан электронной коммерции планирует открыть несколько крупных розничных магазинов, в которых будет продаваться одежда, предметы домашнего обихода, электроника и другие товары.

Магазины будут меньше, чем обычные гипермаркеты, с площадью не более 3000 квадратных метров, что все же гораздо больше, чем предыдущие попытки компании открыть собственные розничные точки.

Площадь предыдущих офлайн-магазинов Amazon – от 40 до 200 квадратных метров. Только продуктовый магазин, который компания открыла в прошлом году в Сиэтле, был немного едва больше 900 квадратных метров. Другие торговые точки Amazon, специализирующиеся на книгах и кухонных гаджетах, в среднем имеют площадь около 370 квадратных метров.

Доход от офлайн-торговли составляет лишь 4% от годового дохода Amazon, в основном благодаря сети продуктовых магазинов Whole Foods.

Магазин Whole Foods / Фото Wholefoodsmarket

Amazon заходит в сферу, которую подкосила пандемия COVID-19

По данным S&P Global Market Intelligence, за последние пять лет выручка четырех крупнейших американских операторов супермаркетов – Kohl's, Nordstrom, Dillards и Macy's – по объему годовых продаж снижалась ежегодно в среднем на 6%.

Кроме конкуренции с Amazon по рынку розничной торговли в формате гипермаркетов в последние годы нанесла удар и пандемия COVID-19, приведя к закрытию ряда магазинов.

В Amazon за это время среднегодовой рост доходов составлял до 29%.

Парадокс бизнеса: доминирование в онлайн породило потребность выхода в оффлайн

Amazon сегодня активно расширяет свой ассортимент товаров под собственными марками и эксклюзивных товаров сторонних производителей. Прямую конкуренцию таким товарам составляют хорошо известные покупателям бренды, которые легко найти на полках магазинов.

Это особенно актуально в связи с экспансией Amazon в сферу одежды. Исследование, проведенное компанией Gartner в 2019 году, показало, что модная одежда составляет 48% из 433 собственных торговых марок и эксклюзивных брендов, представленных на Amazon.

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Создание собственных залов конечно же не будет дешевым удовольствие для гиганта электронной коммерции. Однако продукция выпущена под собственной торговой маркой, как правило, обеспечивает более высокую маржу прибыли для розничной торговли, что может оказаться важным компенсирующим фактором.