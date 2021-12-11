В корпорации заявили, что хотят поддержать своих сотрудников на пандемии COVID-19.

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Бонусы за "дистанционку" от Google

К концу 2021 года все, кто работает в Google получат дополнительно выплату в размере 1 600 долларов за работу из дома. Сотрудники других стран могут получить эту сумму в национальной валюте.

Сколько денег выделили на такой проект, в компании не уточнили.

Благополучие сотрудников Google снизилось

В марте 2021 года в компании был проведен внутренний опрос. Его результаты показали снижение благосостояния сотрудников за последний год. Поэтому корпорация решила ввести ряд льгот, в том числе денежный бонус в размере 500 долларов.

Кроме того, в Google хотели вернуть всех сотрудников в офис. Однако в начале декабря отложили это решение на неопределенный срок. Все из-за распространения нового штамма коронавируса Омикрон и не такой, как хотелось бы, масштаб вакцинации в компании.

К слову, работники Google начнут работать из офисов уже с 10 января 2022 года.