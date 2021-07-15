Пляжные зонтики, языковые курсы и зимняя резина: как продавать больше в любой сезон
Источник:24 канал
Лето – пора отпусков и прогулок жаркими вечерами. Однако бизнесу не до отдыха – он должен получать прибыль. Как пользоваться вниманием клиентов вне зависимости от сезона и других обстоятельств?
В каждый сезон бизнесу нужно иметь наготове специальные предложения. Сейчас лето, у вас отель, но пик заездов выпадает только на выходные?
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Предложите своим гостям скидку на номера в будни. Это будет идеальное предложение для тех, кто планирует долгий отдых. Ресторану же есть смысл позаботиться о новых сезонных блюдах в меню или скидках днем, когда большинство людей на пляже. А зимняя резина летом может получить жаркие скидки и разлететься как горячие пирожки.
С уникальностью предложений все более или менее понятно. А вот как сообщить о них клиентам максимально быстро, эффективно и не прибегая к рекламе на радио или ТВ? Сейчас разберемся.
"Стучите" к телефону
Во-первых, найти сейчас человека без телефона уже невозможно – девайсы есть у всех. Во-вторых, это самый быстрый способ привлечь внимание потенциального клиента: телефон обычно у каждого в кармане, сумке или уже в руке.
Правда, есть определенные предубеждения. Многие воспринимают рекламу, поступающую по разным каналам на телефон, как спам. А спам раздражает. Но есть способы снизить вероятность негативной реакции потенциального клиента. Так как это сделать?
Вспомните о SMS
Главное преимущество: их получают все, независимо от того, кнопочный телефон у клиента или современный смартфон. Кто-то может возразить: мол, о SMS все уже давно забыли. Но статистика опровергает это предубеждение:
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Согласно данным Simple Texting, по состоянию на 2020 год 60% пользователей мобильной связи открывают SMS в течение первых 5 минут.
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Исследование Facebook определило, что более чем для половины опрошенных SMS является актуальным способом коммуникации с бизнесом.
Конечно, информацию можно доставлять и другими каналами, например, по электронной почте. Но нужно ли? Согласно исследованию Omnisend, в 2020 году SMS открывали 98% пользователей смартфонов, а электронные письма – всего 20%.
Почему SMS, а не другие мессенджеры
Именно потому, что в частном и рабочем общении большинство людей уже выбрали другие мессенджеры. И канал SMS освободился: сообщения, поступающие в SMS, не потеряются в активных чатах и быстрее привлекут внимание.
Еще одна причина: для SMS не нужен интернет. Только обычная мобильная связь. Подойдет даже 2G. То есть вероятность получения уведомления выше.
Поэтому SMS – вариант, который работает. Но все же как не попадать в спам? Ответ прост: помогут таргетированные рассылки SMS. То есть предназначенные для конкретной аудитории, которая будет считать ваши сообщения полезными.
Что такое таргетированная SMS-рассылкаЭто рассылка, в рамках которой сообщение получает только та часть аудитории, которая подходит по определенным параметрам под описание целевой. Среди определяющих характеристик могут быть: пол, возраст, место жительства, модель телефона абонента и тому подобное.
Скажем, у вас магазин детских товаров, и к нему привезли партию новеньких самокатов. Для таргетированной рассылки, использующей для формирования целевой аудитории Big Data-фильтры, можно учесть ваши пожелания относительно получателей "самокатного предложения": выбрать семейных мужчин и женщин определенного возраста, имеющих детей и проживающих в конкретном районе недалеко от вашего магазина. Или применить другие фильтры, которые вам будут важнее. В результате вы пригласите только тех, кто действительно может интересоваться детским самокатом и, скорее всего, откликнется на сообщения.
Будет ли результат
SMS-рассылки активно используют известные бренды. Так, сеть фастфуд-заведений Subway начала использовать этот инструмент еще в 2015 году, и сегодня в ее базе – 5 миллионов контактов с коэффициентом удержания 85% (то есть тех, кто является постоянным подписчиком рассылки). По данным компании, сообщая о своих акциях и новинках, она достигла следующих результатов:
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26% клиентов возвращаются чаще;
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13% клиентов тратят больше при каждом посещении;
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15% клиентов делают больше заказов, чем до того, как Subway задействовала SMS-сервис.
Парадоксально, но при несомненной эффективности SMS-рассылок две трети компаний их не используют. Хотя с помощью этого инструмента можно легко получить ощутимое преимущество над конкурентами.
Почему SMS стоят внимания
Потому что SMS-рассылки доступны любой компании – как из большого бизнеса, так и со среднего и малого. Какие преимущества это дает, разберем на примере SMS-рассылок от Киевстар – компании, которая уже много лет предлагает этот сервис и может опираться на успешный опыт своих клиентов:
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Абонент гарантированно получает сообщение. При этом не имеет никакого значения, какой у него телефон: современный или простой кнопочный – и подключен ли он к интернету. SMS клиент все равно получит.
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Управлять SMS-рассылками очень просто: благодаря удобному веб-интерфейсу можно быстро и легко запускать рассылки самостоятельно. Помощь сторонних специалистов не понадобится.
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Есть возможность отправлять не только тексты на кириллице или латинице, но и мультимедийные файлы в формате MMS.
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Номера получателей вводятся вручную или загружаются с TXT- или CSV-файлов.
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Ежемесячно сервис формирует для вас подробный отчет о том, сколько сообщений было доставлено, сколько из них прочитано и тому подобное.
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Для отправки сообщений можно использовать альфа-имя, отметив, например, название магазина, чтобы адресат видел его вместо неизвестного номера в строке отправителя.
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Можно запланировать время для отправки сообщений по расписанию: в определенное время, дни недели или конкретные даты.
SMS-рассылки доступны каждой компании / Фото Pexels
Как самостоятельно создавать SMS-рассылки
Чтобы вы могли настраивать все параметры рассылок по своему усмотрению (выбирать категорию абонентов, время отправки им сообщений и так далее), Киевстар создал интеллектуальную автоматизированную платформу Business Data Solution.
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Промокампания на платформе настраивается за 10 – 15 минут и не требует привлечения профильных специалистов – вы все делаете самостоятельно.
Целевую аудиторию для рассылки можно выбрать с помощью Big Data-фильтров (пол, возраст, семейное положение, владелец авто и так далее). Как и определенную территорию, где бывают эти получатели. Например, в районе, где расположен ваш магазин. Время и количество сообщений выбираете тоже вы. И только вы управляете бюджетом, решаете, сколько потратить на рассылку: если средств немного, можно ограничить ее масштаб.
Таргетированная SMS-рассылка, созданная на интеллектуальной платформе Business Data Solution – это удобный и эффективный способ коммуникации с клиентами, который пригодится и маленькому магазину или кафе, и большим сетям супермаркетов, салонов красоты или спортивных клубов, и различным курсам, онлайн-школам и тому подобное.
Новые бизнес-возможности – Business Data Solution от Киевстар: смотрите видео
Какие преимущества SMS-рассылки для бизнеса
SMS-рассылки – достаточно гибкий инструмент общения с аудиторией. Они дают компаниям множество преимуществ, в частности:
- Узнаваемость бренда. В рассылке можно указать название вашей компании, используя альфа-имя. Такое сообщение вызовет лучшее доверие получателя и он с большой вероятностью запомнит ваш бренд.
- Рост продаж. Рассылка поможет рассказать о вас, ваших продуктах или услугах постоянным и потенциальным клиентам.
- Лояльность клиентов. Предоставляйте своим клиентам ценные предложения: дарите персонализированные промокоды на праздники, информируйте о скидках и акциях. Это поможет удержать постоянных и найти новых покупателей.
- Быстрое информирование. SMS – отличный способ донести до абонента важную информацию, в частности предоставить отчетность по выполнению той или иной банковской операции, напомнить о записи на прием к стоматологу или о необходимости оплаты коммунальных услуг.
Как подключить SMS-рассылку от Киевстар
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Оставьте заявку на сайте Киевстар и дождитесь звонка оператора. Специалист контакт-центра уточнит у вас все детали услуги и поможет подключить услугу.
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Узнать больше о сервисе по рассылке SMS можно, набрав короткий номер 466 или позвонив на бесплатную по Украине линию 0 800 300 466.
Соединив старые добрые SMS-рассылки с новейшими цифровыми решениями на основе Big Data-технологий, Киевстар создал очень эффективный инструмент для рекламы и маркетинга, доступный любой компании. Это диджитал-решение работает быстро, помогает расширять круг клиентов, точнее осуществлять целевую коммуникацию с ними, а также оптимизировать затраты бизнеса.
Так зачем тянуть, когда сегодня можно получить преимущество над конкурентами? Проверьте, как работают таргетированные SMS-рассылки и Business Data Solution от Киевстар, и позвольте вашему бизнесу развиваться!Важно! Сервисы и услуги Big Data от Киевстар созданные непосредственно мобильным оператором. Компания соблюдает все соответствующие законы Украины, касающиеся обработки и хранения данных, а именно "Об информации" и "О защите персональных данных". Киевстар не передает и не продает персональную информацию абонентов третьим лицам, в том числе содержание SMS или MMS, записи разговоров и историю браузеров. Все аналитические модели компании, которые используют Big Data, действуют на основе анонимных обобщенных и зашифрованных данных.