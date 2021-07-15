В каждый сезон бизнесу нужно иметь наготове специальные предложения. Сейчас лето, у вас отель, но пик заездов выпадает только на выходные?

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Предложите своим гостям скидку на номера в будни. Это будет идеальное предложение для тех, кто планирует долгий отдых. Ресторану же есть смысл позаботиться о новых сезонных блюдах в меню или скидках днем, когда большинство людей на пляже. А зимняя резина летом может получить жаркие скидки и разлететься как горячие пирожки.

С уникальностью предложений все более или менее понятно. А вот как сообщить о них клиентам максимально быстро, эффективно и не прибегая к рекламе на радио или ТВ? Сейчас разберемся.

"Стучите" к телефону

Во-первых, найти сейчас человека без телефона уже невозможно – девайсы есть у всех. Во-вторых, это самый быстрый способ привлечь внимание потенциального клиента: телефон обычно у каждого в кармане, сумке или уже в руке.

Правда, есть определенные предубеждения. Многие воспринимают рекламу, поступающую по разным каналам на телефон, как спам. А спам раздражает. Но есть способы снизить вероятность негативной реакции потенциального клиента. Так как это сделать?

Вспомните о SMS

Главное преимущество: их получают все, независимо от того, кнопочный телефон у клиента или современный смартфон. Кто-то может возразить: мол, о SMS все уже давно забыли. Но статистика опровергает это предубеждение:

Согласно данным Simple Texting, по состоянию на 2020 год 60% пользователей мобильной связи открывают SMS в течение первых 5 минут.

Исследование Facebook определило, что более чем для половины опрошенных SMS является актуальным способом коммуникации с бизнесом.

Конечно, информацию можно доставлять и другими каналами, например, по электронной почте. Но нужно ли? Согласно исследованию Omnisend, в 2020 году SMS открывали 98% пользователей смартфонов, а электронные письма – всего 20%.

Почему SMS, а не другие мессенджеры

Именно потому, что в частном и рабочем общении большинство людей уже выбрали другие мессенджеры. И канал SMS освободился: сообщения, поступающие в SMS, не потеряются в активных чатах и ​​быстрее привлекут внимание.

Еще одна причина: для SMS не нужен интернет. Только обычная мобильная связь. Подойдет даже 2G. То есть вероятность получения уведомления выше.

Поэтому SMS – вариант, который работает. Но все же как не попадать в спам? Ответ прост: помогут таргетированные рассылки SMS. То есть предназначенные для конкретной аудитории, которая будет считать ваши сообщения полезными.

Что такое таргетированная SMS-рассылка Это рассылка, в рамках которой сообщение получает только та часть аудитории, которая подходит по определенным параметрам под описание целевой. Среди определяющих характеристик могут быть: пол, возраст, место жительства, модель телефона абонента и тому подобное. Это рассылка, в рамках которой сообщение получает только та часть аудитории, которая подходит по определенным параметрам под описание целевой. Среди определяющих характеристик могут быть: пол, возраст, место жительства, модель телефона абонента и тому подобное.

Скажем, у вас магазин детских товаров, и к нему привезли партию новеньких самокатов. Для таргетированной рассылки, использующей для формирования целевой аудитории Big Data-фильтры, можно учесть ваши пожелания относительно получателей "самокатного предложения": выбрать семейных мужчин и женщин определенного возраста, имеющих детей и проживающих в конкретном районе недалеко от вашего магазина. Или применить другие фильтры, которые вам будут важнее. В результате вы пригласите только тех, кто действительно может интересоваться детским самокатом и, скорее всего, откликнется на сообщения.

Будет ли результат

SMS-рассылки активно используют известные бренды. Так, сеть фастфуд-заведений Subway начала использовать этот инструмент еще в 2015 году, и сегодня в ее базе – 5 миллионов контактов с коэффициентом удержания 85% (то есть тех, кто является постоянным подписчиком рассылки). По данным компании, сообщая о своих акциях и новинках, она достигла следующих результатов:

26% клиентов возвращаются чаще;

13% клиентов тратят больше при каждом посещении;

15% клиентов делают больше заказов, чем до того, как Subway задействовала SMS-сервис.

Парадоксально, но при несомненной эффективности SMS-рассылок две трети компаний их не используют. Хотя с помощью этого инструмента можно легко получить ощутимое преимущество над конкурентами.

Почему SMS стоят внимания

Потому что SMS-рассылки доступны любой компании – как из большого бизнеса, так и со среднего и малого. Какие преимущества это дает, разберем на примере SMS-рассылок от Киевстар – компании, которая уже много лет предлагает этот сервис и может опираться на успешный опыт своих клиентов:

Абонент гарантированно получает сообщение . При этом не имеет никакого значения, какой у него телефон: современный или простой кнопочный – и подключен ли он к интернету. SMS клиент все равно получит.

Управлять SMS-рассылками очень просто : благодаря удобному веб-интерфейсу можно быстро и легко запускать рассылки самостоятельно. Помощь сторонних специалистов не понадобится.

Есть возможность отправлять не только тексты на кириллице или латинице , но и мультимедийные файлы в формате MMS.

Номера получателей вводятся вручную или загружаются с TXT- или CSV-файлов .

Ежемесячно сервис формирует для вас подробный отчет о том, сколько сообщений было доставлено, сколько из них прочитано и тому подобное.

Для отправки сообщений можно использовать альфа-имя , отметив, например, название магазина, чтобы адресат видел его вместо неизвестного номера в строке отправителя.

Можно запланировать время для отправки сообщений по расписанию: в определенное время, дни недели или конкретные даты.

SMS-рассылки доступны каждой компании / Фото Pexels

Как самостоятельно создавать SMS-рассылки

Чтобы вы могли настраивать все параметры рассылок по своему усмотрению (выбирать категорию абонентов, время отправки им сообщений и так далее), Киевстар создал интеллектуальную автоматизированную платформу Business Data Solution.

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Промокампания на платформе настраивается за 10 – 15 минут и не требует привлечения профильных специалистов – вы все делаете самостоятельно.

Целевую аудиторию для рассылки можно выбрать с помощью Big Data-фильтров (пол, возраст, семейное положение, владелец авто и так далее). Как и определенную территорию, где бывают эти получатели. Например, в районе, где расположен ваш магазин. Время и количество сообщений выбираете тоже вы. И только вы управляете бюджетом, решаете, сколько потратить на рассылку: если средств немного, можно ограничить ее масштаб.

Таргетированная SMS-рассылка, созданная на интеллектуальной платформе Business Data Solution – это удобный и эффективный способ коммуникации с клиентами, который пригодится и маленькому магазину или кафе, и большим сетям супермаркетов, салонов красоты или спортивных клубов, и различным курсам, онлайн-школам и тому подобное.

Новые бизнес-возможности – Business Data Solution от Киевстар: смотрите видео

Какие преимущества SMS-рассылки для бизнеса

SMS-рассылки – достаточно гибкий инструмент общения с аудиторией. Они дают компаниям множество преимуществ, в частности:

Узнаваемость бренда . В рассылке можно указать название вашей компании, используя альфа-имя. Такое сообщение вызовет лучшее доверие получателя и он с большой вероятностью запомнит ваш бренд.



. В рассылке можно указать название вашей компании, используя альфа-имя. Такое сообщение вызовет лучшее доверие получателя и он с большой вероятностью запомнит ваш бренд. Рост продаж . Рассылка поможет рассказать о вас, ваших продуктах или услугах постоянным и потенциальным клиентам.



. Рассылка поможет рассказать о вас, ваших продуктах или услугах постоянным и потенциальным клиентам. Лояльность клиентов . Предоставляйте своим клиентам ценные предложения: дарите персонализированные промокоды на праздники, информируйте о скидках и акциях. Это поможет удержать постоянных и найти новых покупателей.



. Предоставляйте своим клиентам ценные предложения: дарите персонализированные промокоды на праздники, информируйте о скидках и акциях. Это поможет удержать постоянных и найти новых покупателей. Быстрое информирование. SMS – отличный способ донести до абонента важную информацию, в частности предоставить отчетность по выполнению той или иной банковской операции, напомнить о записи на прием к стоматологу или о необходимости оплаты коммунальных услуг.

Как подключить SMS-рассылку от Киевстар

Оставьте заявку на сайте Киевстар и дождитесь звонка оператора. Специалист контакт-центра уточнит у вас все детали услуги и поможет подключить услугу.

Узнать больше о сервисе по рассылке SMS можно, набрав короткий номер 466 или позвонив на бесплатную по Украине линию 0 800 300 466.

Соединив старые добрые SMS-рассылки с новейшими цифровыми решениями на основе Big Data-технологий, Киевстар создал очень эффективный инструмент для рекламы и маркетинга, доступный любой компании. Это диджитал-решение работает быстро, помогает расширять круг клиентов, точнее осуществлять целевую коммуникацию с ними, а также оптимизировать затраты бизнеса.

Так зачем тянуть, когда сегодня можно получить преимущество над конкурентами? Проверьте, как работают таргетированные SMS-рассылки и Business Data Solution от Киевстар, и позвольте вашему бизнесу развиваться!

Важно! Сервисы и услуги Big Data от Киевстар созданные непосредственно мобильным оператором. Компания соблюдает все соответствующие законы Украины, касающиеся обработки и хранения данных, а именно "Об информации" и "О защите персональных данных". Киевстар не передает и не продает персональную информацию абонентов третьим лицам, в том числе содержание SMS или MMS, записи разговоров и историю браузеров. Все аналитические модели компании, которые используют Big Data, действуют на основе анонимных обобщенных и зашифрованных данных.