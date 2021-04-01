Джерри Ли попал на стажировку в компанию Google, учась в колледже, а затем получил работу. Сам парень считает, что этого не случилось бы, если бы не его письмо и длительная подготовка к собеседованию.

Компания Google в 2017 году проводила стажировку по программе BOLD ( "Построение возможностей для лидерства и развития»). Это 10 – 12-недельная стажировка для студентов. Участники могут выбирать между такими направлениями, как маркетинг, продажи, поддержка и аналитика. Каждый имеет своего наставника, команду и проект.

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Я работал ранними утрами и поздними вечерами, чтобы изучить различные нормы деловой культуры и, что важнее, объединиться с другими, чтобы повлиять на бизнес,

– сказал Джерри Ли.

Сразу после окончания университета Ли начал штатную работу в Google как аналитик. В течение 3 последних лет он рос по карьерной лестнице, став стратегом, а затем менеджером по стратегии и операциям. Это привело его к должности Главного операционного директора, однако уже в другой компании – Lucid Software.

Как Джерри Ли попал в Google

Какой опыт был у Ли

Когда Ли подал заявку в Google, у него был всего один год опыта работы – бизнес-аналитиком в компании Rapid7.

– бизнес-аналитиком в компании Rapid7. Однако к тому времени он уже прошел 4 стажировки в других компаниях, что также является полезным опытом.

Как Ли написал свое письмо

Секрет успеха Джерри Ли в том, что он написал письмо, которое хотели видеть сотрудники Google.

Письмо Ли было ответом на вакансию со стажировки. Он внимательно исследовал требования к кандидату и расписал, что у него есть все соответствующие навыки, подкрепив это фактами: соответствующим опытом, образованием или другими примерами.

Как Ли прошел собеседование

Письмо обеспечило Джерри Ли собеседование, но для того, чтобы получить работу, нужно было еще постараться.

Прежде чем идти на собеседование, Ли провел собственные исследования о компании.

Я убедился, что знаю соответствующие ключевые и модные слова, и использовал их в своих ответах на интервью,

– сказал он.

Ежедневно Ли читал технические новости, чтобы на собеседовании показать, что знаком с данной областью. Это ему понадобилось – в разговоре о машинное обучение он использовал пример компании Facebook, которая, запустив виртуального помощника, расширила бизнес.

Второе, что, по мнению Ли, помогло ему попасть на стажировку, – это общение.

Я использовал LinkedIn для общения с предыдущими стажерами BOLD и просил у них совета,

– сказал он.

Они посоветовали ему показать свою "гуглийность" – то есть дать понять, какие черты он принесет в компанию, что сделает его отличным кандидатом для Google.

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