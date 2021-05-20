Сейчас штат компании насчитывает примерно 2,7 тысячи человек. Генеральный директор Бен Сильберман планирует к 2025 году достичь новых целей.

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Говорится о:

увеличение доли представителей расовых и этнических меньшинств до 20% (сейчас – 12%);

увеличение количества женщин на руководящих позициях до 36% (сейчас – 30%).

Компания Pinterest гордится тем, что достигла равенства в оплате труда. Работники получают заработанные средства, независимо от расы или пола.

Председатель Pinterest Бен Сильберман считает, что очень важно, как сотрудники чувствуют себя на рабочем месте. Он считает это своей ответственностью.

Гендиректор признался, что некоторые люди все же столкнулись с дискриминацией. Сильберман об этом очень жалеет.

Мы можем извлечь из этого урок, что нам нужно улучшить, и провести изменения,

– заверил он.

Гендерный скандал в компании