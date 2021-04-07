У столиці Італї мітинг проти коронавірусних обмежень закінчився сутичкою із поліцією. Учасники акції намагалися прорвати оточення перед будівлею парламенту. З обох сторін є поранені.

Щонайменше сімох мітингувальників затримала поліція. Відомо про двох поранених поліцейських. За словами очевідців, постраждали і самі учасники протесту.

На акцію протесту 6 квітня зібралися власники та працівники ресторанів, інших закладів громадського харчування, туристичний магазинів та фітенес-центрів. Вони виступали проти введених обмежень, які можуть наштодити їхньому бізнесу.

Один з мітингувальників прийшов у хутряній шапці, з рогами на голові, нагадувавши учасника січневого штурму Капітолію Хлопець у хутрі і з рогами на штурмі Капітолія — ви точно бачили це фото! Це Джейк Анджелі — обличчя руху, прихильники якого вірять у «демократів-педофілів-сатаністів», які пʼють кров. І ні, це не жарт в США.

Кілька десятків людей на акції намагалися прорвати оточення перед будівлею парламенту, ЗМІ повідомляє про застосування піротехнічних засобів.