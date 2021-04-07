Під час мітингу в Римі представники бізнесу побилися із поліцією
У столиці Італї мітинг проти коронавірусних обмежень закінчився сутичкою із поліцією. Учасники акції намагалися прорвати оточення перед будівлею парламенту. З обох сторін є поранені.
Источник:Deutch Welle
Щонайменше сімох мітингувальників затримала поліція. Відомо про двох поранених поліцейських. За словами очевідців, постраждали і самі учасники протесту.
На акцію протесту 6 квітня зібралися власники та працівники ресторанів, інших закладів громадського харчування, туристичний магазинів та фітенес-центрів. Вони виступали проти введених обмежень, які можуть наштодити їхньому бізнесу.
Один з мітингувальників прийшов у хутряній шапці, з рогами на голові, нагадувавши учасника січневого штурму Капітолію в США.
Кілька десятків людей на акції намагалися прорвати оточення перед будівлею парламенту, ЗМІ повідомляє про застосування піротехнічних засобів.
- В Італії надзвичайний стан продовжили до кінця квітня. До того часу також діє ряд карантинних обмежень — фітнес-центри закриті, а ресторанам дозволено працювати тільки на винос.
- Італія стала першою країною в Європі, яка постраждала від пандемії. Від коронавірусу у країні померло понад 110 тисяч людей, а захворіло — 3,6 мільйона. Зараз же в Італії третя хвиля захворювань і вже другий Великдень проходив в умовах ізоляції.
Поделиться новостью