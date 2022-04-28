В Петербурге установили 8-метровую надпись ZAMEŠTIM с первых букв брендов, покинувших Россию
Источник:фейсбук Юрия Богданова
Россияне изо всех сил пытаются показать, что санкции их не тронули. В частности, в Санкт-Петербурге выложили 8-метровую надпись ZAMEŠTIM из первых букв брендов, которые они уже не увидят в своей стране.
Из-за вторжения России в Украину рынок страны-террористки покинули множество международных компаний. Среди них – ZARA, McDonald's, Ikea и многие другие.
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В России установили надпись с первых букв оставивших ее брендов
Советник главы Днепропетровской ОВА Юрий Богданов рассказал, что в российском Санкт-Петербурге установили большую надпись с первых букв названий брендов, покинувших рынок страны-агрессорки.
Хроника дурдома. В Петербурге установили 8-метровую надпись ZAMESTIM из первых букв брендов, покинувших Россию. Боже, какое конченое,
– заметил Богданов.
Русские составили слово ZAMEŠTIM с первых букв:
- ZARA;
- Adidas;
- McDonald's;
- Epson;
- ŠKODA;
- TotalEnergies;
- Ikea;
- MilkyWay.
Россияне выложили надпись с первых букв сознательных брендов / Фото Юрия Богданова
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