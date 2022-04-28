В Петербурге установили 8-метровую надпись ZAMEŠTIM с первых букв брендов, покинувших Россию

28 апреля 2022 , 05:55
Читати новину українською

Источник:

фейсбук Юрия Богданова

Россияне изо всех сил пытаются показать, что санкции их не тронули. В частности, в Санкт-Петербурге выложили 8-метровую надпись ZAMEŠTIM из первых букв брендов, которые они уже не увидят в своей стране.

Из-за вторжения России в Украину рынок страны-террористки покинули множество международных компаний. Среди них – ZARA, McDonald's, Ikea и многие другие.

Интересно Для России есть плохие новости, а будут еще хуже

В России установили надпись с первых букв оставивших ее брендов

Советник главы Днепропетровской ОВА Юрий Богданов рассказал, что в российском Санкт-Петербурге установили большую надпись с первых букв названий брендов, покинувших рынок страны-агрессорки.

Хроника дурдома. В Петербурге установили 8-метровую надпись ZAMESTIM из первых букв брендов, покинувших Россию. Боже, какое конченое,
– заметил Богданов.

Русские составили слово ZAMEŠTIM с первых букв:

  • ZARA;
  • Adidas;
  • McDonald's;
  • Epson;
  • ŠKODA;
  • TotalEnergies;
  • Ikea;
  • MilkyWay.
Интересно!
Русские, вероятно, хотели выложить из этих букв слово "Заместим". Однако буква "Š" транскрибируется с чешского как "Ш", а "I" с английского – как "ай".


Россияне выложили надпись с первых букв сознательных брендов / Фото Юрия Богданова

К теме – россиян предупреждают, что жить станет труднее

 

Автор: Ольга Котів