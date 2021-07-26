Песок на вес золота: почему существует дефицит ресурса и откуда взялась песочная мафия

Несмотря на огромное количество пустынь и пляжей, в мире появилась серьезная проблема дефицита песка. Только в строительном секторе ежегодно используют около 50 миллиардов тонн этого ресурса.

Это обусловлено массовым производством бетона, который примерно на 25% состоит из песка. Дефицит вызван тем, что большинство пустынных или пляжных песков непригодны – пустынный слишком мягкий, а пляжный – содержит много соли.

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Борьба за песок

Песок, как правило, добывают из рек, а через огромные объемы это вызывает очень негативное влияние на экологическую ситуацию. В последние годы ряд стран, в частности Индия, Камбоджа и Вьетнам, запретили добычу песка из пресных водоемов.

Страны, которые переживают строительный бум, такие как Китай и Индия, испытывают дефицит ресурса больше всего. Нехватка песка продолжает способствовать значительному росту незаконной добычи, контролируемой преступными бандами, известными как "песочная мафия".

Эти банды связаны с десятками убийств, в том числе индийского журналиста-расследователя Джагендры Сингха еще в 2015 году.

Самая большая проблема в строительстве. Мы строим беспрецедентным темпами, и множество людей даже не осознают, что песок используется также для производства экранов смартфонов, телевизоров, солнечных батарей и так далее,

– заявляет профессор университета Сиракуз Шобха Бхатиа.

Песок массово используют в строительстве / Фото Pexels

Альтернатива песку

Чтобы уменьшить потребность в песке, исследователи обращаются к технологиям и инновациям с целью найти альтернативу. Преподаватель Кембриджского университета Джон Орр обнаружил, что частично заменить песок при строительстве можно пластиковыми отходами.

Исследования показали, что использованный пластик можно сортировать, очищать, измельчать и превращать в песчаную смесь, которая может стать альтернативной составляющей бетона.

Заменить песок как минимум на 10% можно пластиком. Мы обнаружили, что сырье имеет одинаковую прочность и долговечность,

– делится результатами Орр.

По словам исследователя, использование пластиковых отходов в производстве бетона может экономить около 820 миллионов тонн песка в год в одной только Индии. Это не только уменьшит нагрузку на окружающую среду, но и поможет уменьшить влияние и деятельность так называемой песочной мафии.

Джон Орр предлагает заменить песок пластиком / Фото Paul Burroughs