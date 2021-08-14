Однако в прошлом году парни смогли продать 16 тонн продукции, а в этом году ожидают рост продаж до 21 тонны. Предприятие основали несколько товарищей в городке Узин Киевской области. Один из них – атовец-киборг, а другой – волонтер.

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Успех украинской креветки

Предприниматель Александр Рябошлик родом из Канева, с апреля 2014 года 6 лет служил в зоне АТО, и был дважды ранен – в Донецком аэропорту и под Крымским. Товарищ Алексей Слепнев до войны был антикваром, а затем начал привозить помощь украинским бойцам.

Война на Востоке познакомила мужчин друг с другом, и они решили создать совместный бизнес. Предпринимателей предостерегали, что выращивать и разводить пресноводную креветку в Украине якобы технически невозможно – для этого существуют благоприятные условия только в Малайзии и Индонезии.

Вот такая отборная креветка поставляется на рынки и в рестораны Одессы, Киева, Харькова. Ей четыре месяца и она весит 25 граммов. Растут креветки в течение всех четырех циклов года, однако в теплое время вырастают быстрее,

– показывает и рассказывает Алексей Слепнев.

Ребятам удалось вывести креветку в Украине / Фото Мирослава Станкевич

Алексей изучал, как устроены креветочные фермы в Малайзии и других странах. В течение полутора года он вместе с друзьями внедрял технологии дома.

Сейчас предприятие не имеет аналогов в Украине. Спрос на украинскую креветку существует не только на отечественном рынке, но и за рубежом.

Сложности вывода

Атовец Александр рассказывает, что в создание ООО "Украинская креветка" вложил деньги из компенсации, выплаченной за ранения на фронте. Труднее всего было вывести малек, и успех пришел не сразу.

Это сложный до крика процесс, но я его прошел. Сначала не получил много малька, но результата все таки достиг,

– вспоминает Александр.

Довольно сложно создать естественные условия для выведения потомства креветки – здесь сверхважные соленость воды и ее температура. Хотя креветка пресноводная, после оплодотворения должна жить 40 дней в соленой океанической воде, где из икринок вырастают мальки.

Инвестиции, по словам парня, окупились уже давно, а в прошлом году Александр начал программу реабилитации атовцев. Раздал по 50 мальков всем желающим участникам боевых действий на Востоке, которые теперь могут выращивать креветок прямо в собственном дворе.

Александр продолжает поддерживать собратьев и военных / Фото Мирослава Станкевич

Как это работает

В летний период, чтобы вырастить креветку, нужно минимум затрат. Они могут жить в обычных озерах или землянках, и являются не более требовательными, чем караси. За 3 – 4 месяца, в течение своей жизни, креветка съедает от одного до полутора килограммов корма.

В украинской креветки, как и в ее малайзийских и индонезийских родственников, смешанное белково-растительное питание. Чтобы адаптировать корм к украинским реалиям, предприниматели используют:

грибы;

моллюски;

крапиву;

листья салата;

шпинат;

кабачки;

огурцы.

Все, что креветки едят, ребята выращивают сами. Покупают разве что мелкую рыбу. Поскольку креветка является активной в ночное время, то кормят ее с 18 часов вечера до 1 ночи, дозировано – по 6 – 8 раз в день.

Фермы общества оснащены системой фильтрации воды и видеонаблюдением. Каждое утро обязательным является химический анализ среды.

Украинская креветка имеет адаптированный рацион / Фото Мирослава Станкевич

Кто покупает украинскую креветку

Общество продает свою креветку в множество украинских ресторанов, а также поставляет в Турцию. Вскоре планируют выйти на рынки Грузии, Казахстана, Азербайджана, Армении и Европы.

Покупатель получает креветку исключительно живой, без заморозки. Цена килограмма стартует от 1 500 гривен, а объемы продаж разные – однажды у ребят приобрели 150 килограммов для свадебного стола.

В никакой рекламе украинская креветка не нуждается, из-за большого спроса и отсутствия конкуренции покупатели находят их сами.

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Проблемы поставок

Украинской креветке не нужно никакого финансирования от государства, однако нужна законодательная возможность ее вывозить в Европу. В Украине пока не существует процедуры оформления вывоза креветки в Евросоюз, ведь до сих пор у нас и не было такого бизнеса.

Парни не исключают, что если законодательных изменений не произойдет, они откроют предприятие "с нуля" уже в какой-то из стран Европейского Союза.