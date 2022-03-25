Первая российская компания вошла в технический дефолт из-за санкций

Российская компания "Северсталь" не смогла выплатить инвесторам долги по выпуску евробондов из-за блокирования средств банком, из-за чего вошла в состояние технического дефолта.

Стоит отметить, что "Северсталь" – первая российская компания, объявившая о техническом дефолте с момента введения санкций в отношении России, из-за войны войны в Украине. Однако, учитывая мощь санкции, под которыми оказалась не только страна-агрессор, но и высокопоставленные чиновники и олигархи Кремля и экономическая ситуация на России, она единственной не станет.

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"Северсталь" вошла в состояние технического дефолта

"Северсталь" передала банку-корреспонденту Citigroup необходимую выплату в 12,6 миллиона долларов заблаговременно, однако банк заблокировал их на своем счету. Дело в том, что эти средства были заблокированы в связи с санкциями. Следовательно, в Citigroup объяснили, что "Северсталь" должна получить разрешение на проведение транзакции в Минфине США.

Однако российской компании не удалось вовремя получить разрешение и разблокировать средства для перевода банку платежному агенту, инвесторы так и не получили свои выплаты вовремя.

Кроме того, льготный период по погашению долга уже истек. Инвесторы могут подождать несколько дней, а потом запросить всю сумму долга. Раньше распространялась информация, что компании ищет альтернативу, чтобы вовремя погасить долг, однако, очевидно, ее не нашла.

Что известно о компании "Северсталь" "Северсталь – сталелитейно-горнодобывающая компания, владеющая активами в России, Украине, в Латвии, Польше, Италии, Либерии. Компания принадлежит российскому миллиардеру Алексею Мордашову, оказавшемуся под санкциями ЕС и Британии. 24 марта 2022 года был объявлен технический дефол.

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Общий долг "Северстали" на 31 декабря 2021 года составил 1,8 миллиарда долларов.