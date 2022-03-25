Стоит отметить, что "Северсталь" – первая российская компания, объявившая о техническом дефолте с момента введения санкций в отношении России, из-за войны войны в Украине. Однако, учитывая мощь санкции, под которыми оказалась не только страна-агрессор, но и высокопоставленные чиновники и олигархи Кремля и экономическая ситуация на России, она единственной не станет.

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"Северсталь" вошла в состояние технического дефолта

"Северсталь" передала банку-корреспонденту Citigroup необходимую выплату в 12,6 миллиона долларов заблаговременно, однако банк заблокировал их на своем счету. Дело в том, что эти средства были заблокированы в связи с санкциями. Следовательно, в Citigroup объяснили, что "Северсталь" должна получить разрешение на проведение транзакции в Минфине США.

Однако российской компании не удалось вовремя получить разрешение и разблокировать средства для перевода банку платежному агенту, инвесторы так и не получили свои выплаты вовремя.

Кроме того, льготный период по погашению долга уже истек. Инвесторы могут подождать несколько дней, а потом запросить всю сумму долга. Раньше распространялась информация, что компании ищет альтернативу, чтобы вовремя погасить долг, однако, очевидно, ее не нашла.

Важно! Общий долг "Северстали" на 31 декабря 2021 года составил 1,8 миллиарда долларов.

Что известно о компании "Северсталь" "Северсталь – сталелитейно-горнодобывающая компания, владеющая активами в России, Украине, в Латвии, Польше, Италии, Либерии. Компания принадлежит российскому миллиардеру Алексею Мордашову, оказавшемуся под санкциями ЕС и Британии. 24 марта 2022 года был объявлен технический дефол.