Перспективы и риски: как будет развиваться украинский бизнес следующие 3 года

Компания KPMG провела опрос "Взгляд руководителей бизнеса в Украине 2021". В нем предприниматели поделились перспективами развития отечественных компаний и отметили основные риски, которых следует остерегаться в будущем.

Согласно результатам опроса, 76% руководителей ожидают роста показателей собственных компаний. При этом наибольшими рисками, которые могут помешать развитию в течение ближайших 3 лет, опрошенные считают операционные убытки – ошибки во внутренних процессах предприятий.

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Будущее украинского бизнеса

Решающее значение для развития украинского бизнеса, по мнению 71% респондентов, будет иметь органический рост компаний:

инновации;

капитальные инвестиции;

новые продукты и услуги;

подбор персонала.

Только 14% всех опрошенных рассматривают возможность создания стратегических партнерств и союзов с другими компаниями. Тем временем руководители мировых компаний планируют использовать прежде всего неорганическую тактику для обеспечения развития, в частности создавать союзные предприятия и применять аутсорсинг.

В общей сложности 94% руководителей в мире и 81% в Украине убеждены, что доходы их компаний будут расти в течение следующих 3 лет.

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Основные риски

В рост украинской экономики верят 38% респондентов, когда роста мировой экономики ожидают 47% опрошенных руководителей компаний. Основными рисками для бизнеса в ближайшем будущем респонденты называют:

Операционные риски – убытки из-за ошибок во внутренних процессах компаний. Регуляторную нагрузку – несоответствие деятельности компании законодательству и нормам. Нехватка квалифицированных кадров и проблемы цепочки поставок. Киберугрозы. Проблемы окружающей среды и изменение климата.

Что касается дистанционной работы компаний, 36% руководителей украинских предприятий заявили, что большинство их сотрудников будут работать удаленно два или более дней в неделю.