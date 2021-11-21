Согласно результатам опроса, 76% руководителей ожидают роста показателей собственных компаний. При этом наибольшими рисками, которые могут помешать развитию в течение ближайших 3 лет, опрошенные считают операционные убытки – ошибки во внутренних процессах предприятий.
Читайте также Резервное копирование и восстановление: как бизнесу уберечься от потери данных
Будущее украинского бизнеса
Решающее значение для развития украинского бизнеса, по мнению 71% респондентов, будет иметь органический рост компаний:
- инновации;
- капитальные инвестиции;
- новые продукты и услуги;
- подбор персонала.
Только 14% всех опрошенных рассматривают возможность создания стратегических партнерств и союзов с другими компаниями. Тем временем руководители мировых компаний планируют использовать прежде всего неорганическую тактику для обеспечения развития, в частности создавать союзные предприятия и применять аутсорсинг.
В общей сложности 94% руководителей в мире и 81% в Украине убеждены, что доходы их компаний будут расти в течение следующих 3 лет.
Обратите внимание Как организовать промокампанию на раз-два-три: легко, быстро, точно
Основные риски
В рост украинской экономики верят 38% респондентов, когда роста мировой экономики ожидают 47% опрошенных руководителей компаний. Основными рисками для бизнеса в ближайшем будущем респонденты называют:
- Операционные риски – убытки из-за ошибок во внутренних процессах компаний.
- Регуляторную нагрузку – несоответствие деятельности компании законодательству и нормам.
- Нехватка квалифицированных кадров и проблемы цепочки поставок.
- Киберугрозы.
- Проблемы окружающей среды и изменение климата.
Что касается дистанционной работы компаний, 36% руководителей украинских предприятий заявили, что большинство их сотрудников будут работать удаленно два или более дней в неделю.