Завод, расположенный в 40 километрах от города Ченнаи, не работал еще с 18 декабря из-за протестов работников. Компания провела аудит и определила, что столовые и общежития не соответствуют нормам, после чего официально приостановила работу фабрики.

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Протесты из-за плохих условий проживания

По информации индийских СМИ, около 250 женщин , работавших на заводе Foxconn, пострадали в результате пищевого отравления. Более 150 из них попали в больницы. В Foxconn извинились и заявили, что проводят расследование.

Мы очень сожалеем о проблеме, с которой столкнулись наши сотрудники, и немедленно принимаем меры по улучшению условий и услуг, которые мы предоставляем,

– прокомментировал тайваньский контрагент Apple.

Всего на индийской фабрике работает около 17 тысяч человек. Шесть работниц на условиях анонимности сообщили местным СМИ, что живут в переполненных общежитиях, в туалетах нет смыва, а еда в столовой иногда была с червями . По словам пяти из них, они спали на полу в комнатах общежития, где проживает сразу от 6 до 30 женщин .

"Люди, живущие в общежитиях, постоянно жаловались на ту или иную болезнь – кожную аллергию, боль в груди, пищевые отравления", – сообщила 21-летняя женщина, уволившаяся с работы после начала протеста.