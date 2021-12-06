Из-за планов Евросоюза касательно запрета производства авто на топливе, работу потеряют более двух третей работников промышленности. Отрасль производства электромобилей создаст лишь около 226 тысяч новых рабочих мест.

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Прогнозы массовой безработицы

По результатам опроса Европейской ассоциации автомобильных поставщиков (CELPA), курс Евросоюза на запрет производства авто с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году усложнит смягчение социальных и экономических последствий и повлечет за собой массовую безработицу. Чистая потеря рабочих мест в ближайшие 20 лет составит около 275 тысяч .

Как решить проблему

В CELPA настаивают, что использование промежуточных технологий в автомобильной индустрии смягчит удар перехода к более экологичному виду транспорта.

Использование гибридных технологий, зеленого водорода и восстановительных экотоплив будет способствовать инновациям, поскольку мы переопределяем мобильность в ближайшие десятилетия,

– отметила генеральный секретарь CELPA Сигрид де Врис.

Годом ранее правительство Германии опубликовало отчет, согласно которому страна может потерять около 400 тысяч рабочих мест, если так резко откажется от производства авто с двигателями внутреннего сгорания. Впрочем, у Volkswagen такие "апокалиптические" сценарии назвали преувеличением.

Добавим, что по данным аналитической компании We Predict, электромобили были в 2,3 раза дороже в обслуживании, чем их топливные аналоги в течение первых трех месяцев использования.