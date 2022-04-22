Павербанки, генераторы и танки: что ищут и покупают украинцы во время войны

Несмотря на полномасштабную войну, украинцы продолжают совершать покупки онлайн. Правда, количество заказов с 24 февраля уменьшилось, а поисковые запросы изменились в соответствии с новой реальностью.

Украинская онлайн-площадка OLX возобновила 42% довоенных заказов в Украине и в дальнейшем прогнозирует рост показателя. О самых популярных поисковых запросах украинцев и о том, что чаще всего покупают онлайн во время полномасштабной войны, информирует 24 канал.

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Онлайн-торговля в Украине начала возобновляться

Онлайн-платформа OLX фиксирует постепенное обновление показателей продаж. Так, в течение третьей недели апреля украинцы заказали товаров на сумму 100 миллионов гривен, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В компании отмечают, что росту способствуют следующие факторы:

возобновление работы украинских бизнесов, в том числе малых и средних предприятий;

возобновление работы почтовых отделений Укрпочты и "Новой почты";

стабильный доступ к интернету благодаря украинским операторам;

стабильная работа банковской системы Украины.

Как изменился спрос украинцев во время войны

Спрос украинцев на ноутбуки вырос на 40% против периода до 24 февраля. Поиски смартфонов вместе с тем выросли в 2,5 раза. Для этих устройств покупатели гораздо активнее ищут дополнительные источники питания – павербанки, которые до полномасштабного вторжения России почти не интересовали украинцев в категории "Электроника".

В категории "Мода и стиль" наши земляки сейчас все больше предпочитают комфорт. Так, куртки, платья и ботинки заменили кроссовки (спрос вырос вдвое), спортивные костюмы и чемоданы – 35 и 33 миллиона запросов соответственно. Кроме того, на онлайн-площадке покупатели впервые начали искать тактические куртки.

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Среди детских товаров лидерами поиска остаются сезонная одежда (кроссовки и куртки) и детский транспорт (велосипеды и самокаты) – более 48 миллионов поисковых запросов. По сравнению с периодом до 24 февраля спрос на велосипеды вырос в 2,5 раза. Кроме того, в 100 раз вырос спрос на спальные мешки, ранее почти не интересовавшие украинцев.

Новые запросы украинцев в условиях полномасштабной войны

За почти 2 месяца героического противостояния Украины российским оккупантам на онлайн-площадке появились и совсем новые запросы – танки (около 5 миллионов поисков) и бронежилеты (40 миллионов запросов). Однако в OLX отмечают, что такие продажи на платформе, к сожалению, запрещены, и подобные объявления деактивируются с целью предотвращения перепродажи гуманитарной помощи.

Кроме того, диваны, шкафы и кухонная мебель, которые всегда были в топе поисков в категории "Дом и сад", ныне сменились средствами первой необходимости.

генераторы – 60 миллионов поисковых запросов;

буржуйки – 11,8 миллиона;

матрасы – 7,4 миллиона.

Вместе с тем покупатели активно ищут муку, саженцы и картофель.

Средний чек

С начала полномасштабного вторжения России средний чек покупок на платформе OLX вырос на 75% – с 578 до 1 тысячи гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года стоимость самого дорогого товара в марте-апреле выросла на 4 200 гривен . Среди необычных покупок украинцев – металлоискатель.

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