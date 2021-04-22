Партнерство Nike и Коби Брайанта официально разорвали: вдова не продлила контракт
Ванесса Брайант – вдова легенды баскетбола Коби – подтвердила информацию о расторгнутом контракте. Срок его действия завершился в начале апреля 2021 года, а продолжать – не будут.
Источник:ESPN
Ванесса Брайант прокомментировала разорваное партнерство. Она отметила, что надеялась на всю жизнь создать партнерство с Nike, которое изображает наследие мужа.
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Мы всегда будем делать все возможное, чтобы почтить наследие Коби и Джиджи (дочери, которая погибла с ним – 24 канал). Это никогда не изменится,
– заверила Ванесса.
Что сказали в Nike
Во вторник Nike подтвердил эту новость для Insider и сказал, что Брайант был важной частью глубокой связи бренда с потребителями.
"Он толкнул нас и улучшил всех вокруг себя. Хотя наши договорные отношения закончились, он все еще остается глубоко любимым членом семьи Nike", – заверил представитель.
Контракт между Брайантом и Nike: главное
- Брайант подписал контракт с Nike в 2003 году. Серия его фирменных кроссовок была одной из самой популярной обуви, которую продал бренд Nike.
- После смерти Коби Брайанта появились сообщения о том, что он хотел прекратить партнерство с Nike, чтобы продолжить сотрудничество с брендом обуви Mamba.
- Американский венчурный капиталист заверил, что Брайант не был удовлетворен Nike и собирался расторгнуть контракт с брендом в 2020 году. Тогда в Nike отказались комментировать эту новость.
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