Ванесса Брайант – вдова легенды баскетбола Коби – подтвердила информацию о расторгнутом контракте. Срок его действия завершился в начале апреля 2021 года, а продолжать – не будут.

Ванесса Брайант прокомментировала разорваное партнерство. Она отметила, что надеялась на всю жизнь создать партнерство с Nike, которое изображает наследие мужа.

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Мы всегда будем делать все возможное, чтобы почтить наследие Коби и Джиджи (дочери, которая погибла с ним – 24 канал). Это никогда не изменится,

– заверила Ванесса.

Что сказали в Nike

Во вторник Nike подтвердил эту новость для Insider и сказал, что Брайант был важной частью глубокой связи бренда с потребителями.

"Он толкнул нас и улучшил всех вокруг себя. Хотя наши договорные отношения закончились, он все еще остается глубоко любимым членом семьи Nike", – заверил представитель.

Важно! Коби Брайант погиб в авиакатастрофе , которая произошла неподалеку от Лос-Анджелеса 26 января 2020. Тогда погибли 9 человек, котор ые находились на борту авиасудна. Среди них – его 13-летняя дочь Джианна.

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