Как пандемия повлияла на инвестиции в бизнес: невероятные успехи технологических компаний

На фоне экономического кризиса, как это было и в прошлые подобные года, активность инвесторов на рынках ощутимо усилилась. Люди начали вкладывать свои деньги в большой бизнес больше, чем когда-либо, о чем свидетельствуют 292,4 миллиарда долларов, которые в этом году собрали новые стартапы по всему миру.

Количество масштабных венчурных сделок на сумму более 100 миллионов долларов выросла до 751, по сравнению с 655 такими сделками в прошлом году. Инвесторы активно вкладывают деньги в акции технологических компаний.

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Тенденции рынка

Большие стартапы, которые имеют собственный домен в интернете, стали прибыльной инвестицией для большинства вкладчиков.

Ощущение, будто мы живем в 1999 году. Именно тогда бизнес с приложением ".com" имел так много энтузиазма, так много перспектив,

– комментирует ситуацию Хусейн Канджи, партнер британской фирмы венчурного капитала Hoxton Ventures.

Именно в тот период компании росли в цене благодаря новомодным технологическим "фишкам" в своей концепции. Сейчас инвестиции в перспективные технологические компании также выросли до невиданных высот.

Объемы финансирования стартапов за последние 5 лет в миллиардах долларов / Инфографика CB Insights Venture Trends

За последние 5 лет индекс фондового рынка Nasdaq Composite вырос почти втрое, и при этом рыночная стоимость акций нескольких технологических гигантов с большой капитализацией, в частности Amazon, Google и Facebook, пересекла отметку в 1 триллион долларов. На сегодня стоимость только двух компаний Microsoft и Apple составляет более 3 триллионов долларов.

Новые стартапы

Рекордные 249 компаний достигли рыночной капитализации в размере более 1 миллиарда долларов в первой половине 2021 года. Согласно данным CB Insights, почти вдвое больше таких "компаний-единорогов", чем в прошлом году, начали существовать именно в разгар пандемии коронавируса.

Сейчас прекрасное время запускать технологические компании. Их качество и скорость развития являются просто беспрецедентными,

– заявляет партнер фирмы венчурного капитала Accel Андрей Брасовяну.

К слову, по данным CB Insights, одни лишь финтех-компании заняли 22% мирового венчурного капитала во втором квартале 2021 года. По мнению экспертов, если в 1999 году рынок технологических стартапов был просто ажиотажным, то сейчас он стал необходимым и, в целом, основным.