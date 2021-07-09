Пандемия COVID-19 уничтожила 22 миллионов рабочих мест в 37 странах мира

Около 22 миллионов людей в развитых странах потеряли работу в 2020 году из-за последствий пандемии. Об этом говорится в докладе "Перспективы занятости 2021" Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Далее ОЭСР отмечает, что возможности восстановления прежнего уровня занятости в экономике даже к концу следующего года невелики. Из 22 миллионов потерянных рабочих мест 8 миллионов являются безработными, а остальные 14 миллионов считаются неактивными.

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Восстановление не будет достигнуто до конца 2022 года

В глобальном масштабе последствия пандемии для рынка труда привели к потере около 114 миллионов рабочих мест в 2020 году. ОЭСР предупреждает, что в конце прошлого года развитые страны были еще на полпути до полного восстановления уровня занятости, прогнозируя, что "восстановление до уровня, существовавшего до пандемии, не будет достигнуто до конца 2022 года".

В то же время схемы сохранения рабочих мест позволили сохранить около 21 миллиона рабочих мест, но богатые страны сталкиваются с угрозой роста долгосрочного уровня безработицы.

Прогноз восстановления занятости на третий квартал 2023 года

ОЭСР заявила, что, по ее мнению, общий уровень занятости в странах-членах не вернется к нормальному уровню к третьему кварталу 2023 года. Однако в отдельных странах, например, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, которые лучше справились с кризисом, ситуация может улучшиться быстрее.

Последствия этой устойчивой неполной занятости будут сильнее ощущаться уязвимыми слоями населения, женщинами и низкоквалифицированных работниками, которые непропорционально широко представлены в секторах, сильно пострадавших от пандемии.

Больше всего пострадало молодое поколение

Молодому поколению трудно найти работу / Фото Pexels

Это происходит на фоне и без того сложной ситуации с трудоустройством для молодежи. Согласно данным ОЭСР, после глобального финансового кризиса 2008 года потребовалось целых 10 лет, чтобы занятость молодежи вернулась к нормальному уровню.

Уровень безработицы среди лиц в возрасте до 25 лет в мае 2021 составил 13,6%, что все еще выше 11,4% до начала пандемии, хотя и со значительной разницей между странами.

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