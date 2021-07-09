Далее ОЭСР отмечает, что возможности восстановления прежнего уровня занятости в экономике даже к концу следующего года невелики. Из 22 миллионов потерянных рабочих мест 8 миллионов являются безработными, а остальные 14 миллионов считаются неактивными.
К теме Электронный документооборот: 4 мифы, которые тормозят бизнес
Восстановление не будет достигнуто до конца 2022 года
В глобальном масштабе последствия пандемии для рынка труда привели к потере около 114 миллионов рабочих мест в 2020 году. ОЭСР предупреждает, что в конце прошлого года развитые страны были еще на полпути до полного восстановления уровня занятости, прогнозируя, что "восстановление до уровня, существовавшего до пандемии, не будет достигнуто до конца 2022 года".
В то же время схемы сохранения рабочих мест позволили сохранить около 21 миллиона рабочих мест, но богатые страны сталкиваются с угрозой роста долгосрочного уровня безработицы.
Прогноз восстановления занятости на третий квартал 2023 года
ОЭСР заявила, что, по ее мнению, общий уровень занятости в странах-членах не вернется к нормальному уровню к третьему кварталу 2023 года. Однако в отдельных странах, например, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, которые лучше справились с кризисом, ситуация может улучшиться быстрее.
Последствия этой устойчивой неполной занятости будут сильнее ощущаться уязвимыми слоями населения, женщинами и низкоквалифицированных работниками, которые непропорционально широко представлены в секторах, сильно пострадавших от пандемии.
Больше всего пострадало молодое поколение
Молодому поколению трудно найти работу / Фото Pexels
Это происходит на фоне и без того сложной ситуации с трудоустройством для молодежи. Согласно данным ОЭСР, после глобального финансового кризиса 2008 года потребовалось целых 10 лет, чтобы занятость молодежи вернулась к нормальному уровню.
Уровень безработицы среди лиц в возрасте до 25 лет в мае 2021 составил 13,6%, что все еще выше 11,4% до начала пандемии, хотя и со значительной разницей между странами.