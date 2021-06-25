Panasonic продала свою долю в Tesla, которой владела с 2010 года

Японская компания Panasonic длительное время имела долю в Tesla, с помощью которой зарабатывала миллиарды долларов для новых инвестиций. Однако стало известно, что компания продала эту долю.

Как Panasonic получила долю в Tesla

Это произошло еще в 2010 году. Тогда Panasonic купила 1,4 миллиона акций Tesla. Компания заплатила 21,15 доллара за 1 акцию.

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Сейчас акция стоит 679,82 доллара за штуку.

Скорее всего, деньги от продажи акций занимают значительную частую в выручке Panasonic. Говорится о 429,9 миллиарда иен.

Также известно, что японский производитель Panasonic и в дальнейшем будет поставлять Tеsla аккумуляторы для электромобилей. Продажа акций не повлияет на партнерство.

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