Как Panasonic получила долю в Tesla

Это произошло еще в 2010 году. Тогда Panasonic купила 1,4 миллиона акций Tesla. Компания заплатила 21,15 доллара за 1 акцию.

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Сейчас акция стоит 679,82 доллара за штуку.

Скорее всего, деньги от продажи акций занимают значительную частую в выручке Panasonic. Говорится о 429,9 миллиарда иен.

Также известно, что японский производитель Panasonic и в дальнейшем будет поставлять Tеsla аккумуляторы для электромобилей. Продажа акций не повлияет на партнерство.

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