Падение акций Tesla: Маск за 2 дня потерял 50 миллиардов долларов
Источник:Bloomberg
Американский миллиардер Илон Маск за 2 дня потерял часть своего состояния. Речь идет о 50 миллиардах долларов. Все из-за падения котировок акций его компании Tesla.
Так, акции Tesla упали на 16% с начала недели. Это произошло после заявления Маска относительно того, следует ли продать его долю в предприятии – 10%.
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Это самое большое двухдневное падение в истории индекса миллиардеров Bloomberg. Маск даже превысил рекорд Джеффа Безоса. То в 2019 году за день потерял 36 миллиардов долларов после развода с Маккензи Скотт.
Какое состояние у Маска теперь
Сейчас состояние Маска после потерь оценивают в 288 миллиардов долларов. По версии Bloomberg, он все равно остается самым богатым человеком в мире. Однако теперь отрыв Маска от Безоса сократился до 83 миллиардов долларов.
В рейтинге издания Forbes Маск тоже первый. Он имеет 271 миллиард долларов.
Что этому предшествовало
- Накануне миллиардер спросил у своих подписчиков в Twitter, стоит ли ему продать акции Tesla на сумму 21 миллиард долларов, чтобы заплатить налоги.
- Более 3,5 миллиона человек, то есть более 50%, проголосовали, что Маск таки должен продать 10% своих акций Tesla. Глава компании пообещал сделать так, как решат пользователи.
- После этого на криптовалютной бирже FTX токены Tesla стоили по 1139 долларов, что на 6,8% ниже, чем 5 ноября. Так, ценные бумаги компании Tesla значительно упали после такого заявления Маска.