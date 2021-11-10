Так, акции Tesla упали на 16% с начала недели. Это произошло после заявления Маска относительно того, следует ли продать его долю в предприятии – 10%.

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Это самое большое двухдневное падение в истории индекса миллиардеров Bloomberg. Маск даже превысил рекорд Джеффа Безоса. То в 2019 году за день потерял 36 миллиардов долларов после развода с Маккензи Скотт.

Какое состояние у Маска теперь

Сейчас состояние Маска после потерь оценивают в 288 миллиардов долларов. По версии Bloomberg, он все равно остается самым богатым человеком в мире. Однако теперь отрыв Маска от Безоса сократился до 83 миллиардов долларов.

В рейтинге издания Forbes Маск тоже первый. Он имеет 271 миллиард долларов.

Что этому предшествовало