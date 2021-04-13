Между Илоном Маском и Биллом Гетсом уже давно идут споры и ожесточенная вражда. Было много недоразумений, но обострился конфликт на фоне пандемии COVID-19.

Хотя владелец Microsoft и основатель Tesla и SpaceX никогда не имели особенно уютных отношений, в 2020 году дела нагрелись еще больше. Этому поспособствовали различные факторы: от электромобилей до коронавируса.

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Публичные споры миллиардеров не всегда серьезные. Однако одна из тем – коронавирус. Здесь их взгляды являются кардинально разными.

Гейтс – не фанат автомобилей Tesla

Билл Гейтс публично заявил, что не является фанатом автомобилей фирмы Tesla. Это также привело к определенной злости основателя компании Илона Маска.

В феврале 2020 году в интервью с YouTuber Marques Brownlee он заявил, что хотя Tesla помогает способствовать инновациям и внедрению электрических автомобилей, он недавно решил приобрести именно Porsche Taycan.



Гейтсу не нравится Tesla / Фото repairstore

Критика относительно коронавируса

В июле 2020 года вражда вспыхнула с новой силой. Тогда Гейтс раскритиковал комментарии Маска относительно пандемии коронавируса.

В интервью CNBC Гейтс сказал, что Маск вообще не должен говорить о пандемии.

Он не очень разбирается в вакцинах. Он делает замечательный электрический автомобиль, его ракеты работают хорошо – ему позволяют говорить это. Я надеюсь, что он не запутает сферы, к которым он не причастен,

– объяснил свою позицию Гейтс.

Справка. И Гейтс, и Маск участвуют в борьбе с коронавирусом. Гейтс пообещал 100 миллионов долларов на борьбу с вирусом от Фонда Билла и Мелинды Гейтс. В то же время Маск перенаправил ресурсы Tesla на производство устройства, которое поможет в производстве вакцин.

Позиция Маска по COVID-19

Дело в том, что Маск часто умалял степень тяжести вируса.

Он решительно критиковал решение о пребывании людей в домах-за карантина.

о пребывании людей в домах-за карантина. Маск также ставил под сомнение данные о смертности от коронавируса.



Маск делал неоднозначные заявления об коронавирусе / Фото zulfikarfawzi

Маск насмехался над Гейтсом в твиттере

В августе Гейтс написал в соцсети, что сомневается, практически ли делать транспортные средства полностью электрическими. Стоит отметить, что он не упоминал Tesla.

Однако уже через несколько недель Маск в твиттере прокомментировал предположение коллеги.

Гейтс ничего не понимает,

– написал он.

Маск обогнал Гейтса в рейтинге богачей

В ноябре 2020 года Bloomberg обновил рейтинг самых богатых людей мира. С тех пор Джефф Безос и Маск стали 2 людьми с крупнейшими состояниями. В то же время Гейтс опустился на 3 место.

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Джефф Безос, Билл Гейтс и Илон Маск / Фото nachedeu

Комплимент от Гейтса

Во время выступления в подкасте журналистки Кары Свишер "Sway" Билл Гейтс заявил, что не заинтересован во вложении своих денег в космические проекты, как это делают его коллеги-миллиардеры Джефф Безос и Илон Маск.

Нет, я не человек с Марса. Я не думаю, что ракеты – решение, но, возможно, я что-то там пропускаю,

– говорил Гейтс.

Он добавил, что предпочитает тратить свои деньги лучше на вакцины на Земле, чем на космические путешествия. Несмотря на такую ​​позицию, Гейтс также сделал редкий комплимент Маску. Он назвал то, что Маск сделал из Tesla, "одним из крупнейших вкладов в климатические изменения, которое кто-нибудь сделал".

Недооценивать Илона – это плохая идея,

– заверил он.

Эпопея вокруг криптовалюты

В интервью Bloomberg Гейтс поделился своими мыслями относительно криптовалюты. Он отметил, что биткоин использует много электроэнергии, что делает его очень не экологичным. Также миллиардер призвал инвесторов не сбрасывать деньги в биткойны, как это делает Tesla.

Я думаю, что эту манию покупают люди, у которых может быть не так много денег, поэтому я не люблю биткойн. Мое общее мнение будет таким: если у вас меньше денег, чем в Илона – вы, вероятно, должны внимательно думать,

– заявил Гейтс.



Гейтс раскритиковал биткоины / Фото ajc

Карикатура на Гейтса

В апреле 2021 года Маск опубликовал в своем твиттере карикатуру на Билла Гейтса. Она была создана художником Беном Гаррисоном. На изображении Гейтса показали как человека, который имеет план "с сеяние страха", а затем – запуск "обязательного распространения вакцин".

В версии Маска, которую Гаррисон не санкционировал, последним этапом плана является перезапуск mp3-плеера от Microsoft.

Маск опубликовал карикатуру на Гейтса / Скриншот

Маск опубликовал твит, но уже через 2 часа удалил его.