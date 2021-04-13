Ожесточенная вражда: главные истории, в которых между Маском и Гейтсом возникли споры
Между Илоном Маском и Биллом Гетсом уже давно идут споры и ожесточенная вражда. Было много недоразумений, но обострился конфликт на фоне пандемии COVID-19.
Источник:Business Insider
Хотя владелец Microsoft и основатель Tesla и SpaceX никогда не имели особенно уютных отношений, в 2020 году дела нагрелись еще больше. Этому поспособствовали различные факторы: от электромобилей до коронавируса.
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Публичные споры миллиардеров не всегда серьезные. Однако одна из тем – коронавирус. Здесь их взгляды являются кардинально разными.
Гейтс – не фанат автомобилей Tesla
Билл Гейтс публично заявил, что не является фанатом автомобилей фирмы Tesla. Это также привело к определенной злости основателя компании Илона Маска.
В феврале 2020 году в интервью с YouTuber Marques Brownlee он заявил, что хотя Tesla помогает способствовать инновациям и внедрению электрических автомобилей, он недавно решил приобрести именно Porsche Taycan.
Гейтсу не нравится Tesla / Фото repairstore
Критика относительно коронавируса
В июле 2020 года вражда вспыхнула с новой силой. Тогда Гейтс раскритиковал комментарии Маска относительно пандемии коронавируса.
В интервью CNBC Гейтс сказал, что Маск вообще не должен говорить о пандемии.
Он не очень разбирается в вакцинах. Он делает замечательный электрический автомобиль, его ракеты работают хорошо – ему позволяют говорить это. Я надеюсь, что он не запутает сферы, к которым он не причастен,
– объяснил свою позицию Гейтс.
Позиция Маска по COVID-19
- Дело в том, что Маск часто умалял степень тяжести вируса.
- Он решительно критиковал решение о пребывании людей в домах-за карантина.
- Маск также ставил под сомнение данные о смертности от коронавируса.
Маск делал неоднозначные заявления об коронавирусе / Фото zulfikarfawzi
Маск насмехался над Гейтсом в твиттере
В августе Гейтс написал в соцсети, что сомневается, практически ли делать транспортные средства полностью электрическими. Стоит отметить, что он не упоминал Tesla.
Однако уже через несколько недель Маск в твиттере прокомментировал предположение коллеги.
Гейтс ничего не понимает,
– написал он.
Маск обогнал Гейтса в рейтинге богачей
В ноябре 2020 года Bloomberg обновил рейтинг самых богатых людей мира. С тех пор Джефф Безос и Маск стали 2 людьми с крупнейшими состояниями. В то же время Гейтс опустился на 3 место.
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Джефф Безос, Билл Гейтс и Илон Маск / Фото nachedeu
Комплимент от Гейтса
Во время выступления в подкасте журналистки Кары Свишер "Sway" Билл Гейтс заявил, что не заинтересован во вложении своих денег в космические проекты, как это делают его коллеги-миллиардеры Джефф Безос и Илон Маск.
Нет, я не человек с Марса. Я не думаю, что ракеты – решение, но, возможно, я что-то там пропускаю,
– говорил Гейтс.
Он добавил, что предпочитает тратить свои деньги лучше на вакцины на Земле, чем на космические путешествия. Несмотря на такую позицию, Гейтс также сделал редкий комплимент Маску. Он назвал то, что Маск сделал из Tesla, "одним из крупнейших вкладов в климатические изменения, которое кто-нибудь сделал".
Недооценивать Илона – это плохая идея,
– заверил он.
Эпопея вокруг криптовалюты
В интервью Bloomberg Гейтс поделился своими мыслями относительно криптовалюты. Он отметил, что биткоин использует много электроэнергии, что делает его очень не экологичным. Также миллиардер призвал инвесторов не сбрасывать деньги в биткойны, как это делает Tesla.
Я думаю, что эту манию покупают люди, у которых может быть не так много денег, поэтому я не люблю биткойн. Мое общее мнение будет таким: если у вас меньше денег, чем в Илона – вы, вероятно, должны внимательно думать,
– заявил Гейтс.
Гейтс раскритиковал биткоины / Фото ajc
Карикатура на Гейтса
В апреле 2021 года Маск опубликовал в своем твиттере карикатуру на Билла Гейтса. Она была создана художником Беном Гаррисоном. На изображении Гейтса показали как человека, который имеет план "с сеяние страха", а затем – запуск "обязательного распространения вакцин".
В версии Маска, которую Гаррисон не санкционировал, последним этапом плана является перезапуск mp3-плеера от Microsoft.
Маск опубликовал карикатуру на Гейтса / Скриншот
Маск опубликовал твит, но уже через 2 часа удалил его.
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