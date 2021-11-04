Как отстранить от работы невакцинированного сотрудника: объяснение Минэкономики

Минэкономики разослало разъяснение о порядке отстранения работодателями невакцинированных сотрудников. В письме указано, как именно должен происходить процесс.

Соответствующий документ опубликовал адвокат Ростислав Кравец на своей странице в телеграмме. По словам юриста, чиновники перекладывают ответственность за такие действия на работодателей.

Читайте также Атаки каждые 39 секунд: как уберечься от киберпреступников

Процедура отстранения невакцинированного сотрудника

В Минэкономики указали, что именно работодатель должен проинформировать сотрудников об обязательной вакцинации, местах, где можно получить прививку, а также об ответственности в случае отказа или уклонения от иммунизации.

Кроме того, работодатель должен всеми возможными способами способствовать проведению вакцинации. Если же сотрудники отказываются прививаться, руководство обязано задокументировать этот факт в соответствующем акте.

В дальнейшем из акта формируется приказ об отстранении сотрудника от работы без сохранения заработной платы. При этом наличие одной прививки не считается уклонением от вакцинации.

При наличии противопоказаний сотрудник должен предоставить работодателю соответствующее заключение врача.

Законность процедуры

По словам Ростислава Кравца, ознакомление с приказами во всех учреждениях запланировано на 5 ноября 2021 года. При этом юрист отметил, что граждане могут указать в документе, что они с ним не согласны и планируют обжаловать решение в суде.

По мнению адвоката, таким письмом чиновники перекладывают ответственность на руководителей учреждений, университетов и директоров школ.