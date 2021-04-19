Джефф Безос – самый богатый человек мира. Состояние основателя Amazon впечатляют. Однако его заработок в минутах или даже секундах удивит еще больше.

По данным Bloomberg в 2020 году Джефф Безос зарабатывал 3605 долларов каждую секунду. Это 311 миллионов долларов в день или 56,7 миллиарда долларов в год.

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Заработки этого миллиардера такие стремительные, что появились несколько калькуляторов, которые показывают в реальном времени, сколько заработал Джефф Безос. К примеру, этот онлайн-калькулятор показывает сколько заработал Джефф Безос с момента, когда вы зашли на сайт.

Сколько зарабатывает Джефф Безос по сравнению

За 4 секунды миллиардер зарабатывает больше, чем работники в США, имея минимальную зарплату за целый год.

За 17 секунд он зарабатывает больше, чем за год это делает американец со средним доходом.

За 39 секунд Безос зарабатывает на Aston Martin Vantage, а за 50 секунд – на Tesla Model S.

За 81 секунду миллиардер зарабатывает достаточно, чтобы приобрести жилье в США по средней цене.