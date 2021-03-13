Rozetka дала возможность украинцам открыть точки выдачи по франшизе. После объявления такой новости оказалось, что спрос – колоссальный. За первую неделю компания получила сотни заявок. Однако получить разрешение на франшизу не так просто – у компании есть четкие требования.

Компания планирует запустить примерно 1000 точек выдачи в стране. Как стать владельцем одной из них – рассказал Роман Кириллович. Его компания "Франч" создала франшизу для Rozetkа.

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Главные требования от Rozetkа

Прежде всего требованием являются личные качества будущего партнера. Компания хочет, чтобы он выполнял стандарты сервиса и понимал, что работает в системе, а не сам по себе.

Мы не даем "песочницу", в которой можно играть как хочешь,

– сказал Кириллович.

Также для Rozetka важно, чтобы человек:

имел управленческий опыт;

вел этот бизнес как основной;

имел частное помещение.

Первое время они должны находиться на точке полный рабочий день.

Если партнер Rozetka захочет, он может нанять сотрудников, но сначала это исключительно самостоятельная занятость на точке. Rozetka не предлагает пассивные инвестиции, партнер должен работать,

– отметил Кириллович.

Выбор локации

Rozetka хочет, чтобы локация была в районе с высоким трафиком.

Компания выдвигает следующие требования:

площадь 40 – 80 квадратных метров;

возможность для ежедневного подъезда транспорта, из которого будут выгружать заказов;

разделение помещения на клиентскую зону и склад;

возможность организовать пространство для персонала;

помещения – на первом этаже.

Rozetka не позволяет партнеру работать там, где он не сможет зарабатывать. Это очень важный момент,

– заверил Кириллович.

Инвестиции в открытие

Инвестиции для открытия точки – 650 000 гривен. Из них 140 000 – вступительный взнос.

Партнер должен подготовить отделение полностью к работе. Также закупить все: от мебели, оборудования и компьютерной техники к вывески. Важно, что Rozetka не дает ничего бесплатно и не участвует в инвестициях.

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Что обеспечивает Rozetka

Компания отвечает за логистику по доставке товаров к точке и обучение новых сотрудников. Предоставляет доступ к программному комплексу Octopus, который используется в самой Rozetka.

Работа с компанией налажена так:

клиент оформляет заказ на Rozetka;

компания обрабатывает и подтверждает заказ;

его формируют и отправляют на точку;

партнер принимает заказы;

перемещает его на свой склад;

выдает заказ клиенту и получаете вознаграждение.

Вознаграждение за один заказ – 20 гривен. Сумма не зависит от количества товаров в заказе.