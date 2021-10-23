Как открыть собственное дело: 7 идей для малого и среднего бизнеса в Украине

Организовать средний и малый бизнес можно практически в любой сфере. И для этого не нужно вкладывать огромные средства – собственное дело можно начать даже с небольшой суммой в кармане.

Вот несколько идей для малого и среднего бизнеса, которые помогут начать собственное дело.

К теме Как заработать зимой: 5 актуальных идей для малого бизнеса

Сайт или приложение

Если у вас есть определенное понимание IT-сферы и команда единомышленников, то, объединившись вокруг общей идеи, вы с легкостью сможете запустить собственный стартап. Это может быть крутое приложение для чтения или организации и планирования.

Продукция ручной работы

: в 2018 году IT-предприниматель Михаил Галян запустил приложение для улучшения сна. По данным App Store и Google Play, сегодня оно входит в топ-5 приложений по популярности в США. Средний месячный доход от стартапа оценивается в 500 тысяч долларов.

Создание продукции ручной работы – замечательная идея, которую можно монетизировать: вы можете изготавливать игрушки, косметику, одежду и многое другое. Для того, чтобы начать такой бизнес, нужно только приобрести необходимые материалы и создать аккаунт в соцсетях, чтобы потенциальные клиенты могли ознакомиться с продукцией.

: в 2016 году супруги Белокур запустили производство мыла ручной работы, и начинали они с 20 брикетов в месяц. Сегодня украинская компания Lapush уже выросла настолько, что ее товары реализуются на популярном маркетплейсе Rozetka.

Мыло ручной работы​ / Фото Unsplash

Продажа услуг

Если вы обладаете специальными знаниями или полезными навыками, вы можете успешно продавать собственные услуги. Например, если вы несколько лет работали в определенной сфере и у вас накопился соответствующий опыт, вы можете предлагать консультации начинающим или даже открыть консалтинговую компанию.

Доставка еды

: Основательница маркетингового агентства Royenko Agency Ольга Роенко решилась оставить офисную работу и вложила 1 тысячу долларов, чтобы начать собственный бизнес. Сегодня она является генеральным директором успешной компании с собственной командой специалистов, которые разрабатывали креативные проекты для Comfy, GAP, McDonald's, Samsung, Panasonic и других крупных компаний.

В условиях пандемии доставка еды приобрела большую популярность. И хотя такой вид бизнеса требует больших вложений (кухня, продукты, повара), если ваша доставка будет выгодно отличаться от других – есть все шансы начать собственное дело, которое будет приносить немалый доход.

Салон красоты

: Предприниматель и диетолог Светлана Котенко вместе с братом запустила сервис по доставке фермерских продуктов, выделив на его развитие 100 тысяч гривен. Впоследствии бизнес превратился в сервис доставки здоровой пищи и готовых программ питания.

Такой бизнес требует вложений на аренду помещения, современное оборудование, ремонт и тому подобное. Средний доход от салона, где работают три разных мастера, может составить около 3 тысяч долларов.

: в 2016 году Ния Никель и Катя Хропатова открыли в Киеве салон Priton Krasoty, на что им понадобилось около 120 тысяч гривен. В 2020 году их ежемесячный доход составлял около 40 тысяч гривен.

Салон красоты / Фото Unsplash

Вендинговый автомат

Торговый автомат можно поставить где угодно: в офисе, супермаркете или просто на улице. Цена такого автомата колеблется от 40 до 150 000 гривен, в зависимости от его типа. Преимуществом такого бизнеса является относительно легкий старт и возможность удаленного управления.

Магазин

: В Киевских торговых центрах можно увидеть вендинговые автоматы, которые выдают маски. В среднем один такой автомат может принести владельцу около 4 евро в неделю.

Вы можете открыть наземный магазин, онлайн-магазин или сразу два. Для формата онлайн-магазина вам понадобятся товары и сайт, на котором они будут продаваться. Офлайн-магазин требует несколько больших вложений, ведь, кроме товаров, нужно арендовать подходящее помещение, сделать ремонт и приобрести дополнительные материалы.

–

: Генеральный директор HugeProfit Алексей Поддубный начал свою предпринимательскую деятельность с открытия офлайн-магазина игрушек. С целью улучшить систему расчетов бизнесмен запустил успешный стартап HugeProfitпрограмму для малого бизнеса, которая ведет учет доходов и расходов.

Итак, как мы видим, любую идею можно превратить в прибыльный бизнес. Все, что для этого нужно, – это любимое хобби и немного целеустремленности.