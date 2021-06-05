"Новая почта" по франшизе: главные требования сотрудничества и нюансы

За 20 лет существования "Новой почты" открыто уже более 8500 отделений, однако 6700 – по франшизе. И это еще не все, ведь ежемесячно компания открывает около 200 отделений.

Чтобы открыть отделение по франшизе – надо знать актуальные условия сотрудничества с "Новой почтой". Об этом рассказал Максим Мележик, директор по франчайзингу компании.

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Главные требования

Важно быть зарегистрированным предпринимателем. "Новая почта" сотрудничает с:

частными предприятиями;

обществами с ограниченной ответственностью;

ФОПами 3 группы.

Партнер, который открыл отделение по франшизе, полностью следит за работой и обеспечивает качество сервиса.

Что нужно для открытия

Арендованное или собственное помещение от 25 квадратных метров.

Грузовой автомобиль.

Оргтехника.

Интернет и персонал – не менее 2 сотрудников.

Однако это не все, франчайзи должен полностью разделять ценности компании и работать исключительно официально. "Новая почта" осуждает зарплату "в конвертах".

Мележик рассказал, что обычно партнеры не открывают только 1 отделение. Часто за франчайзи закрепляют райцентр или ряд поселков вокруг.

В среднем партнер открывает примерно 9 отделений, но есть рекорд – 120 отделений,

– заявил Мележик.

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Локация

"Новая почта" предпочитает в сотрудничестве именно районные центры, города и села. Компания уже имеет отделения в каждом 4 селе.

Компания обнародовала список населенных пунктов, где можно открыть отделения. Если решились – нужно заполнить анкету

Также компания выбирает тех партнеров, которые именно живут в населенном пункте, где планируют открывать отделения.

Важным также является то, что поиском помещения и заключением договора аренды занимается партнер, а "Новая почта" только утверждает локацию.



Помещение выбирает партнер, но утверждает компания / Фото vgolos

Также предприниматели могут открыть пункт приема-выдачи "Новой почты". Он может быть расположен даже в собственном любом магазине. Однако для таких пунктов существует ограничение:

вес – до 30 килограмов;

объявленная стоимость посылок – до 15 тысяч гривен.

Инвестиции в открытие и заработок

"Новая почта" заверила, что отделение можно подготовить за 2 недели. Сумма инвестиций – от 50 до 200 тысяч гривен. За эти деньги не только сделают ремонт, закупят технику и оборудование, но и будут заниматься маркетингом.

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Партнеров успокаивают тем, что инвестиции окупятся менее чем за 8 месяцев. Вступительного взноса нет, а роялти (ежемесячный платеж) – 0,5% от вознаграждения.

Вы открываете отделение, получаете доход от деятельности, то есть за прием и выдачу отправлений. Плюс за каждую посылку "Новая почта" платит вознаграждение,

– объяснил Мележик.

Партнер зарабатывает в среднем 30% от общего дохода отделения. Комиссия каждой услуги разная – все зависит от площади населенного пункта, количества жителей, расстояния до терминала "Новой почты".

Помощь от компании

Организует логистику к вашему населенному пункту.

Предоставляет маркетинговую продукцию, программное обеспечение и техническую поддержку.

Проводит обучающие тренинги для персонала.

Следит, чтобы партнер придерживался в работе единых стандартов "Новой почты".

Отслеживает качество обслуживания, упаковки, скорость доставки, ведь это репутация всей компании.

Что интересно, за каждым франчайзи и руководителями его отделений закрепляют территориального менеджера, который контролирует процесс и помогает.