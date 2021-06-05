Чтобы открыть отделение по франшизе – надо знать актуальные условия сотрудничества с "Новой почтой". Об этом рассказал Максим Мележик, директор по франчайзингу компании.
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Главные требования
Важно быть зарегистрированным предпринимателем. "Новая почта" сотрудничает с:
- частными предприятиями;
- обществами с ограниченной ответственностью;
- ФОПами 3 группы.
Партнер, который открыл отделение по франшизе, полностью следит за работой и обеспечивает качество сервиса.
Что нужно для открытия
- Арендованное или собственное помещение от 25 квадратных метров.
- Грузовой автомобиль.
- Оргтехника.
- Интернет и персонал – не менее 2 сотрудников.
Однако это не все, франчайзи должен полностью разделять ценности компании и работать исключительно официально. "Новая почта" осуждает зарплату "в конвертах".
Мележик рассказал, что обычно партнеры не открывают только 1 отделение. Часто за франчайзи закрепляют райцентр или ряд поселков вокруг.
В среднем партнер открывает примерно 9 отделений, но есть рекорд – 120 отделений,
– заявил Мележик.
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Локация
"Новая почта" предпочитает в сотрудничестве именно районные центры, города и села. Компания уже имеет отделения в каждом 4 селе.
Также компания выбирает тех партнеров, которые именно живут в населенном пункте, где планируют открывать отделения.
Важным также является то, что поиском помещения и заключением договора аренды занимается партнер, а "Новая почта" только утверждает локацию.
Помещение выбирает партнер, но утверждает компания / Фото vgolos
Также предприниматели могут открыть пункт приема-выдачи "Новой почты". Он может быть расположен даже в собственном любом магазине. Однако для таких пунктов существует ограничение:
- вес – до 30 килограмов;
- объявленная стоимость посылок – до 15 тысяч гривен.
Инвестиции в открытие и заработок
"Новая почта" заверила, что отделение можно подготовить за 2 недели. Сумма инвестиций – от 50 до 200 тысяч гривен. За эти деньги не только сделают ремонт, закупят технику и оборудование, но и будут заниматься маркетингом.
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Партнеров успокаивают тем, что инвестиции окупятся менее чем за 8 месяцев. Вступительного взноса нет, а роялти (ежемесячный платеж) – 0,5% от вознаграждения.
Вы открываете отделение, получаете доход от деятельности, то есть за прием и выдачу отправлений. Плюс за каждую посылку "Новая почта" платит вознаграждение,
– объяснил Мележик.
Партнер зарабатывает в среднем 30% от общего дохода отделения. Комиссия каждой услуги разная – все зависит от площади населенного пункта, количества жителей, расстояния до терминала "Новой почты".
Помощь от компании
- Организует логистику к вашему населенному пункту.
- Предоставляет маркетинговую продукцию, программное обеспечение и техническую поддержку.
- Проводит обучающие тренинги для персонала.
- Следит, чтобы партнер придерживался в работе единых стандартов "Новой почты".
- Отслеживает качество обслуживания, упаковки, скорость доставки, ведь это репутация всей компании.
Что интересно, за каждым франчайзи и руководителями его отделений закрепляют территориального менеджера, который контролирует процесс и помогает.