Как открыть магазин: пошаговая инструкция

Щоб відкрити свій магазин, однієї ідеї недостатньо. Пропонуємо вам ознайомитись із чіткою та лаконічною покроковою інструкцією як правильно це зробити.

Нужно провести тщательную подготовку: выбрать ассортимент, оформить документы, помещения, купить торговое оборудование, программы учета, заключить договоры с поставщиками, нанять и обучить персонал, заняться оформлением магазина, разработать способы привлечения внимания.

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Что нужно учесть, чтобы открыть магазин?

Чек-лист "Этапы подготовки магазина к открытию"

Выбрать идею магазина.

Определить потенциальных покупателей.

Определить ассортимент товара.

Составить подробный бизнес-план.

Оформить и собрать всю необходимую юридическую документацию.

Выбрать название магазина.

Выбрать место расположения торговой точки.

Разработать дизайн внешнего и внутреннего вида магазина.

Подобрать помещение под магазин.

Закупить торговое оборудование.

Заключить договоры с поставщиками.

Продумать объем и количество поставок в неделю, месяц, установить систему учета товаров.

Продумать внутреннее оформление магазина и выкладки товара.

Нанять персонал.

Обучить персонал.

Продумать рекламные кампании, разработать стратегии запуска рекламы в разных местах.

Позаботиться об установке системы безопасности магазина.

Выбор идеи магазина

В самом начале планирования необходимо задать главный вопрос: нужен покупателю тот товар, который вы собираетесь продавать? Оцените перспективы, конкурентов в выбранной сфере, размеры магазина который планируете открыть. Продумайте перспективы развития. Сейчас у вас один магазин. В будущем есть планы открывать еще несколько и создавать торговую сеть?

Выбрать успешную идею нелегко / Фото Unsplash

Определение потенциальных покупателей

Анализ своей целевой аудитории, их увлечений, мест отдыха и проведения досуга поможет больше понимать потенциальных покупателей и ориентироваться на них. Знание своего покупателя "в лицо" поможет точно определить, что ему нравится, когда он покупает, где может увидеть рекламу, на что обратит внимание, какой дизайн выбрать для магазина, название, расположение, цвет, как подобрать ассортимент. Важно помнить главное правило: покупают не товар, а решение проблемы.

Выбор ассортимента

В зависимости от того, кто ваш покупатель, такой и товар ему нужно предлагать. Тетя Люся 37 лет не купит джинсовые брюки с низкой посадкой, а вот ее 17 летняя дочь – купит. Поэтому, необходимо тщательно выбирать ассортимент, изучить кумиров своей целевой аудитории, продающих прямые конкуренты и имеет спрос это у них, что бы хотели купить ваши покупатели в вашем магазине.

Составление детального бизнес-плана

Детальный бизнес-план поможет избежать дополнительных расходов, кредитов и долгов. Чем тщательнее все просчитано, тем меньше рисков будет во время начала работы магазина. Опытные бизнесмены советуют начальный бюджет умножить на 2 и тогда даже если что-то пойдет не так и потребуются дополнительные расходы, вы будете подготовлены. Но если в бизнес-плане предусмотрены финансовые растраты на форс-мажорные обстоятельства, можно в бюджете и не завышать сумму расходов.

Сбор и оформление документов

Правильно оформленная документация залог того, что все процессы в магазине, будут юридически законными и у вас не будет проблем с контролирующими органами. Чтобы работать законно, наведите порядок с документами в самом начале. Все документы должны быть заверены у нотариуса и одобрены контролирующими органами. И так, как юридическое оформление документации занимает время, необходимо собирать все документы за месяц два до открытия магазина, а некоторые – за пол года.

Выбор названия магазина

Через красивое название покупатель сразу поймет, что в нем продается и для кого. Оригинальное название быстро запоминается и выделяется среди конкурентов. Клиенту достаточно один раз побывать в вашем магазине и он запомнит его, будет советовать своим знакомым. Если есть трудности при выборе названия, можно в социальных сетях спросить у потенциальных покупателей, в магазин с каким названием они бы с удовольствием ходили.

Выбор места

Хорошее место даст покупателю ответы на вопрос: легко ли добраться, подъехать на автомобиле, дойти от ближайших домов. Также по месту можно просчитать, будут ли ездить в ваш магазин из других микрорайонов города и кто именно будет приезжать.

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Разработка дизайна внешнего и внутреннего вида магазина

Стильный внешний фасад магазина и внутренний дизайн будут обращать на себя внимание покупателя, распологать к спокойным покупкам. А по мере громкая правильно подобранная под вашего клиента музыка поможет с комфортом как гулять по магазину, так и покупать товары. Дизайн напрямую зависит от типа покупателя. В магазин молодежной одежды, оформленный как музей и где будет играть при входе музыка Шопена, не придут девушки 15-22 лет. Зато придут их мамы и бабушки. Девушки пойдут туда, где будет ярко, блестяще, красиво, много света и где будет играть Билли Айлиш и Тейлор Свифт.

Выбор помещения

Планирование зон, помещений и размещений витрин дадут визуальную картину того, как будет выглядеть магазин, поместится весь ассортимент или будут "голые стены". Подбор помещения поможет учесть такие детали, как служебные помещения, входы, выходы, аварийные выходы, есть ли автостоянка у вашего магазина и или ухоженная ли территория возле магазина. Учитывать также нужно состояние электросети, телефонии, интернет-подключение. Помните: чем ухоженнее и комфортным будет выглядеть магазин, тем приятнее покупателю будет сюда приходить.

Выбор помещения критически важный для бизнеса / Фото Unsplash

Торговое оборудование

В зависимости от типа магазина, необходимо подобрать торговое оборудование. Правильно подобранные устройства будут работать без сбоя и автоматически будет вычисляться продажа, прибыль, показываться остатки на складе.

Выбор поставщиков

Правильный подбор поставщиков обеспечит магазин качественным товаром, доставленным вовремя и по разумной цене. Можно сэкономить деньги, время, увеличить ассортимент товара. Если в будущем планируется расширение магазина, вы уже будете знать, как работают различные поставщики и к кому обращаться. Ответственные компании доставят товар с комфортом и быстро.

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Количество поставок товара и установка системы учета товаров

Когда поставщиков выбрали, необходимо решить, сколько поставок товара будет в неделю или в месяц. В каком объеме. На начальных этапах можно ограничиться поставкой раз в неделю определенной группы товаров, если магазин маленький. Но если магазин большой, поставки товара можно делать и 2-3 раза в неделю. Точно так же и с объемом. Сколько единиц товара и какого будет привозиться за раз. Сразу просчитать, что будет пользоваться спросом у покупателей, а что нет сложно. Перед открытием лучше запастись всем ассортиментом понемногу. Когда начнутся продажи, программа учета покажет товары которые продаются быстрее, что медленнее и просчитает объем, частоту поставок товара на торговую точку.

Внутреннее оформление и выкладка товаров

Красиво расположенные и освещенные товары больше привлекут покупателей, чем те, которые находятся в углу и в тусклом свете. Чем удобнее покупателю будет взять ваш товар с полки, вешалки, витрины и осмотреть его, тем более положительные эмоции это у него вызовет. Проверьте и посмотрите, насколько удобно и аккуратно размещен товар. Нет ли "свалки" и хорошее ли освещение. Это влияет на покупателя и создает впечатление о магазине. Если клиенту понравится сервис и размещение товаров, он вернется снова в ваш удобный комфортный магазин. Если нет – пойдет туда, где понравилось больше.

Правильная выкладка товара всегда актуальна / Фото Unsplash

Выбор персонала

Заранее продуманный рабочий график, количество человек в смене, их опыт, внешность и знания помогут избежать частых увольнений. Люди привыкнут к консультантам, кассирам и администраторам и будут приходить в магазин не только за очередной покупкой, но и за общением с приятными им людьми. Ограничиваться найму "по знакомству" не стоит и лучше предварительно составить требования, которыми должен обладать работник. Отбирайте людей через личные собеседования. Вы сразу сможете оценить внешность и манеру общения человека, проверить его знания, узнать почему этот человек хочет работать именно у вас, что привлекло ее внимание. Также подумайте о том, с кого будет состоять ваш штат.

Кто у вас будет работать?

Бухгалтер, администратор, кассиры, продавцы, консультанты, уборщица, охранник, секретарь? В зависимости от размера выбирают штат сотрудников. Сначала можно обойтись небольшим количеством людей. Расширяйте штат по мере надобности. Позвоните бывшему работодателю претендента и уточните у него, за что его уволили. Не забывайте, что на собеседовании потенциальный претендент на должность может украшать факты.

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Обучение персонала

Продавец должен знать о товаре все. Обучение повысить уровень знаний ваших сотрудников, они смогут ответить на каверзные вопросы и подобрать товар, который решит проблему клиента. Покупателям будет приятно, когда на любой вопрос можно услышать четкий ответ.

Запуск рекламной кампании

Реклама в местах, где чаще всего бывает ваш клиент, привлечет покупателей в магазин. Там, где чаще всего бывает покупатель, нужно показывать рекламу: торговый центр, рынок, супермаркет, общественный транспорт, остановки, магазины, в журналах, газетах, на радио и телевидении, в социальных сетях, интернете. И в том виде, который будет понятен вашему клиенту: баннер, флаер, реклама в социальных сетях, журнале или газете, на телевидении или радио. Можно пробовать сразу несколько способов, ведь сложно просчитать, что сработает лучше всего на вашу целевую аудиторию.

Система безопасности

Система безопасности предотвращает попытки кражи со стороны сотрудников и покупателей. Обезопасить помещения поможет установка сигнализации. Если покупатель решит ограбить магазин, камеры видеонаблюдения запишут это на видео. Используя видео полиция сможет составить фоторобот и задержать подозреваемого. Также камеры видеонаблюдения запишут факт кражи персонала.

Системы безопасности очень важны для бизнеса / Фото Unsplash

По записям начальник сможет выяснить, как это произошло и когда. Решетки на окнах помогут защитить окна от взлома в магазине, когда он закрыт. Вместо решеток на окнах можно использовать железные сплошные жалюзи, которые будут закрывать окна после окончания работы магазина.

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Документы для открытия магазина

Оформление документов долгий и кропотливый процесс, но без него работа магазина будет незаконной. Чтобы этого избежать необходимо подготовить следующие документы:

свидетельство о государственной регистрации фирмы – ФЛП;

разрешение на торговлю;

свидетельство налогоплательщика;

договор аренды помещения;

сертификаты на продукцию;

лицензия на торговлю алкоголем, табачной продукцией, нефтепродуктами, медикаментами; для торговли одеждой, стройматериалами не понадобится;

документ на право собственности помещения;

сертификат соответствия - выдается на основе Акта ввода в эксплуатацию нежилого помещения;

заключение СЭС;

вывод пожарной службы;

сертификат годности огнетушителя;

документ, подтверждающий, что вы прослушали курс пожарной безопасности;

акты пригодности пожарной сигнализации

договор на обслуживание пожарной сигнализации.

Чтобы сбор документов не превратился в пытку – спросите у налогового агента, юриста и местной администрации пакет нужен именно для вашего бизнеса.

Основные критерии поиска помещения

Перед выбором помещения для магазина, нужно понимать кто его будет посещать. Магазин элитных меховых изделий в спальном районе города не принесет той прибыли, на который рассчитывалось, а спортивный магазин в центе города рядом с крупным торговым центром будет менее примечательным и покупатели редко будут сюда заходить, ведь в ТЦ выбор больше.

Первый этап поиска помещения

Необходимо оценить все возможные варианты под помещение для магазина.

Рассмотрите плюсы и минусы расположения магазина в разных районах. Посмотрите, есть ли там покупатели из вашего сегмента, которая проходимость магазина, кто по соседству.

Рассмотрите расположение в торговом центре. Чтобы не попасть в торговый центр с высокой арендной платой, но с малым количеством посетителей, узнайте, сколько людей приходят в торговый центр ежедневно, зачем, есть ли в нем магазин-якорь, насколько он популярен, кто ваши соседи по торговым точкам.

Второй этап поиска помещения

Расположение играет большую роль и магазин котрорый находится не в той части города, может не приносить желаемого дохода. Чтобы такого не произошло, нужно разобраться, какие магазины разместить в центре города, какие в пешеходной зоне от центра города, какие – в спальном районе.

Центр

В центре города выгодно размещать ходовой товар, который будет привлекателен как для туристов, так и для горожан. Нужно рассчитать финансовые риски, экономические и будет выгода от открытия магазина с вашим товаром в центре города. В центре города открывают магазины с "особыми" товарами. Это может быть брендовая спортивная одежда, ювелирные украшения, шубы из Греции. Все то, что говорит об эксклюзивности, дороговизне, статусе. Также в центре можно открывать торговый центр с яркой историей: реставрировали старинное здание, в котором переделали помещения под бутики дизайнерской одежды и сделали тематические уютные кафе. Это сработает и станет одной из "фишек" центра города.

Каждый бизнес должен правильно выбрать локацию / Фото Unsplash

Промежуточная зона от центра города до спальных районов

Здесь открывают торговые центры, филиалы сетей магазинов, магазины для покупателей со средним доходом или чуть выше среднего. Это – детский магазин, тканевый магазин, магазин одежды, миникафе, кондитерские, книжные магазины, туристические фирмы, магазины косметики, часов, бижутерии, магазины оптики, аптеки, маленькие строительные магазины, рыбалка-охота, для огородников, цветочные магазины, ветеринарные киоски.

Спальный район

Здесь размещают крупные торговые центры, где покупатель может купить все и сразу: технику, продукты, одежду; место, где можно отдохнуть всей семьей. Также в спальном районе можно разместить магазины с товарами первой необходимости.

Третий этап поиска помещения

Когда определились с районом, нужно провести оценку удобства места:

Насколько удобно вам и продавцам добираться в магазин.

Как близко от трассы будет находиться магазин, есть ли комфортный подъезд и парковка.

Какая плотность населения.

Количество людей, которые пересекают территорию возле магазина в течение дня и сколько автомобилей проезжает.

Кто ваш потенциальный покупатель: его уровень дохода, стиль жизни, увлечения, потребности.

Покупка торгового оборудования

Грамотный и оптимальный подход – автоматизировать магазин: принтер этикеток, принтер чеков, сканер, кассовый аппарат, денежный ящик и расходные материалы к ним.

Поставщики

К открытию магазина, важно найти поставщиков, которые будут привозить товар в срок, быстро и без задержек. На этом этапе нужно обо всем сразу договориться, в том числе и о закупочных ценах, сниженных ценах при открытии магазина, оперативности доставки товара в дни распродаж.

Оформление

Задача дизайнерам

Когда выбраны товар, место и помещение, заключены договоры с поставщиками, пора позаботиться о внутреннем оформлении магазина, цветовом и музыкальном. Говорим дизайнерами кто ваш потенциальный покупатель, что должен чувствовать, когда зайдет в магазин. Продумайте не только цветовую гамму, но и расположение, высоту полок, удобства, освещение, наличие зеркал.

Оформление магазина играет важную роль / Фото Pexels

Покупка аксессуаров

Если вы продаете смартфоны, есть ли защитное стекло, чехлы, зарядные устройства, наушники. Если продаете нижнее белье, можно ли в вашем магазине купить шлейки на бюстгальтер, чулки, портупею, пижаму. Покупатель любит, когда все можно купить в одном магазине, а не бегать по товарам тремя бутиками.

Спецодежда

Заказать рабочую форму для сотрудников торгового зала, которая будет по цвету и стилю соответствовать магазина. Для магазина шуб – белые рубашки, классические юбки или брюки, пиджак, классические туфли. Для магазина с молодежной одеждой подойдут джинсы и футболки с логотипом магазина.

Гармония снаружи и внутри

Все как снаружи, так и внутри магазина должно быть оформлено гармонично и в едином стиле. Если общий дизайн помещения выполнен в скандинавском стиле, то фасад в японском стиле сюда не подойдет.

Завоз товара

Когда в магазин и на склад поставщик привозит товар, в первую очередь его нужно оприходовать. Сканером считать штрих-коды товара. Если штрих-кода от поставщика нет, то программа сгенерирует уникальный штрихкод для каждого товара. Этот штрих код программа отправляет на печать с помощью принтера этикеток.

Как привлечь внимание

Чтобы привлечь внимание покупателя, нужно привлечь рекламу, стимулирование продаж, директ-маркетинг.

Реклама

Через рекламу вы рассказываете большом количестве потребителей о своем магазин. Рекламу видит много людей. Маркетологи считают ее лучшим способом "рассказать" о магазине всем .

Реклама поможет:

создать первое положительное мнение о магазине;

сделать узнаваемой торговую марку;

привлечь новых покупателей и создать спрос на товар;

рассказать о преимуществах товара;

анонсировать акции и стимулировать к совершению покупки.

Виды рекламы для магазина

В газете

В журнале

В интернете

На радио

На ТВ

Внешняя

На транспорте

Стимулирование продаж

Это акции, распродажи, горячие предложения.

Скидки и акции имеют как плюсы так и минусы / Фото Unsplash

Преимущества :

побудить сделать первую покупку;

побудить сделать вторую покупку;

привлечь дополнительные группы покупателей;

представить новый товар;

ликвидировать ущербный товар;

увеличить объем покупки / среднего чека;

увеличить частоту покупок;

обеспечить популярность магазина за акции.

Недостатки:

не сформируется устойчивое положительное мнение о магазине;

не компенсируются негативные факторы, которые влияют на быт;

можно остаться в минусе при неправильном просчете финансовой выгоды и чрезмерном увлечении.

Основными инструментами PR являются: