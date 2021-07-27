Однако все же есть несколько проектов, которые можно реализовать уже и сейчас. Предлагаем вашему вниманию 5 перспективных идей, которые могут принести первые реальные доходы уже в течение одного года.

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№1 Птицеферма

Если вы являетесь фанатом игр вроде "Веселый фермер", то почему бы не попробовать свои навыки в реальной жизни? Без шуток, это действительно один из беспроигрышных вариантов быстро раскрутиться.

К примеру, куры-бройлеры – специально выведенный вид птиц, который очень быстро набирает вес. От цыпленка до готовой на убой особи хватает около 8 – 12 недель, а отдельные подвиды набирают массу 2,8 килограмма уже за 35 суток.

Стоимость разобранной тушки одной курицы-бройлера стартует от 50 гривен за килограмм. Все, что нужно – клочок земли и отношение к деятельности как к реальному бизнесу.

Цыплята бройлера растут очень быстро / Фото Pexels

№2 Парикмахерская

Эксперты из этой сферы рассказывают, что открытие собственной парикмахерской в эконом-сегменте стоит около 3 тысяч долларов, а вот чистый доход она начнет приносить уже через 4 – 6 месяцев.

Правда, без профессиональных парикмахеров здесь не обойтись, однако можно на первых порах нанимать на работу студентов профессиональных колледжей или вузов.

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№3 Микрозелень

Есть подвальное помещение, и не знаете, что с ним делать? С развитием эко-трендов и веганства в частности, прибыльным делом может быть выращивание и реализация микрозелени.

Достаточно закупить контейнеры для увлажнения, необходимые принадлежности для освещения и регуляции температуры. Также немного времени уйдет на раскрутку, поиск культур, с которыми вам легче работать.

Например, стоимость семян льна составляет около 35 гривен за килограмм, а вот проросшие семена – уже около 70 гривен за 100 граммов.

Мікрозелень має великий попит / Фото Pexels

№4 Квадрокоптеры

Тренд, связанный с технологическим прогрессом – операторские съемки с квадрокоптеров. Перед тем, как заняться чем-то подобным, стоит ознакомиться с украинским законодательством, ведь на некоторых территориях строго запрещено снимать из воздуха.

Дешевые версии таких устройств стоят всего около 2 500 гривен. Специалисты берут около 800 гривен за 30 минут съемки. Правда, чтобы хорошо заработать, надо еще научиться хорошо монтировать видео.

Современные технологии и бизнес / Фото Pexels​

№5 Домашнее мыло

Все, что крафтовое и домашнего производства – всегда в тренде! И мыло тому – лучший показатель. Такая бизнес-идея является популярной уже давно, однако на ней до сих пор можно неплохо заработать.

Если не продадите сразу, то будут креативные подарки друзьям и родственникам. Существует множество ютуб-инструкций, как это делать в домашних условиях.

К слову, один килограмм сырья будет стоить вам всего около 350 гривен. Разделите это все на брусочки по 100 граммов, и поймете, какая наценка может быть на такую продукцию.

"Мыльный" бизнес до сих пор в тренде / Фото Pexels