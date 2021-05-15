Работа с партнером действительно может отрывать вас от вашего бизнеса или напрягать ваши отношения, но она может и сблизить вас, удваивая страсть к успеху. Если вы хорошо справляетесь с конфликтами и мотивируете друг друга, вам стоит подумать о том, чтобы превратить свои увлечения в бизнес.

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Бизнес-идеи для семейных и влюбленных пар

Много стартапов хорошо подходят для команды из двух людей. Как и в любом партнерстве, эти 13 бизнес-идей лучше сработают, когда каждый из вас берет на себя роль, соответствующую вашим навыкам и сильным сторонам. Предпринимательские отношения, как и все деловые начинания, это действительно любовь к труду и труд с любовью. Вот 13 бизнесов, которые вы и ваш партнер/партнерша могли бы открыть вместе:

1. Кейтеринговая компания

Работница кейтеринговой компании / Фото Mr-foods

Некоторые пары ссорятся из-за того, кто должен готовить ужин, но для других совместное приготовление пищи – это действительно любимое занятие, приносящее удовольствие. Если вы и ваш партнер относитесь к последней категории и хорошо готовите, возможно, вам стоит подумать об открытии собственного кейтерингового бизнеса. Пусть главный гурман возьмет на себя большую часть подготовки блюд, а другой будет выполнять функции представителя по обслуживанию клиентов и су-шефа

2. Кофейня

Кофе с шоколадом / Фото Asemanhotel

Иногда общение с публикой – это именно то, что нужно паре для успешной совместной работы. Если это про вас, то подумайте об открытии небольшой кофейни. Кофейня не требует много места, а ограниченное меню – хороший способ сосредоточиться на высококачественных или специализированных товарах, не напрягаясь. Один из вас может возглавить службу поддержки клиентов, в то время как другой будет заниматься кофе. Подумайте о найме менеджера и сотрудника, чтобы вы могли по очереди брать выходные дни, не закрывая кофейню.

3. Продавцы фудтрака

Пара в фудтраке / Фото Granitefunding

Если вы гурманы и любите путешествовать, подумайте о том, чтобы стать продавцами фудтрака. Будь то музыкальные фестивали, квартальные вечеринки или частные мероприятия, фудтрак – это отличный способ заработать дополнительные деньги, путешествуя и встречаясь с интересными людьми. Свобода открытых дорог и привлекательность любимого занятия побудили многих продавцов фудтраков начать именно такой бизнес, а делать это вместе с любимым человеком – что может быть лучше.

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4. Розничный продавец в электронной коммерции

Изготовление собственных изделий / Фото Ubr.ua

Ремесленные пары, которые увлекаются DIY-проектов, могут открыть свой бизнес на таких платформах, как Prom или OLX. Один из вас может заниматься маркетингом, другой – обслуживанием клиентов, и оба вы можете выполнять заказ. Электронная коммерция не только дает возможность заработать деньги, но и предлагает вам и вашему партнеру возможность совместного творчества. А что может быть лучше, чем получать удовольствие и одновременно получать прибыль?

5. Онлайн-посредник

Онлайн-посредничество / Фото Bulq

Возможно, вы – пара, которая любит делать покупки вместе. Если вам нравится посещать гаражные распродажи и магазины, где продаются старые вещи, и вы разбираетесь в антиквариате или винтажных вещах, вы можете рассмотреть возможность стать онлайн-перекупщиком. Иногда вам могут попасть в руки вещи, которые имеют значительную ценность и могут быть перепроданы на нишевых рынках. Антиквариат, старые игрушки и комиксы – вот лишь несколько примеров предметов, которые могут привлечь внимание потенциального покупателя, особенно в интернете.

Начните с открытия интернет-магазина через социальные сети, такие как Facebook Marketplace или сайт OLX, где вы оба сможете рекламировать свои товары на местном рынке и получать прибыль от продаж. Если ваш бизнес будет развиваться, подумайте о том, чтобы открыть свой магазин.

6. Фитнес-инструкторство

Фитнес-инструкторы / Фото Watchfit

Если вы – пара, которая вместе бегает и посещает спортзал, то вам может подойти идея открытия фитнес-бизнеса. Независимо от того, интересует ли вас персональный тренинг или занятия с группой лиц, вы можете пройти сертификацию в соответствующих организациях и получить сертификат фитнес-тренера, а затем начать принимать клиентов. Если вы и ваш партнер специализируетесь в одной и той же области, вы можете удвоить количество проведенных занятий или уроков. Кроме того, если один из вас яляется персональным тренером, а другой занимается с группой лиц, вы можете расширить свою клиентскую базу путем разнообразия услуг.

7. Уборка дома

Уборка дома / Фото Rpacleaning

Для семей, в которых все работают полный рабочий день, уборка дома может оказаться в самом низу списка дел, которые им нужно сделать. Предложите таким семьям свои выходные и вечера для выполнения таких работ по дому, как уборка пылесосом, вытирание пыли, мытье полов и уборка ванной комнаты. Если вы и ваш партнер будете работать в одной команде, вы сможете справиться с этими задачами вдвое быстрее.

8. Бизнес по уходу за домашними животными

Пара ухаживает за собакой / Фото Petshomesandgardens

Вы и ваш партнер любите животных? Дайте знать друзьям и соседям, что вы можете присмотреть за их воспитанниками, пока хозяева уезжают в отпуск или на выходные. Владельцы домашних животных часто чувствуют себя более комфортно, оставляя своих пушистых друзей на попечение знакомого лица, чем в пансионате. Поэтому получить рекомендации для новых клиентов от довольных предыдущих клиентов будет несложно. Предложение пары, в которой оба будут ухаживать за животным, означает более индивидуальный подход к воспитанникам ваших клиентов, и может стать отличным преимуществом от других предложений.

9. Консультации по ландшафту и саду

Пара работает в саду / Фото Landscapermagazine

Вы и ваш партнер – мастер-садоводы? Возьмите свои таланты на вооружение и помогите другим сделать то же самое. Многие домовладельцы готовы платить за советы по превращению скромного сада на заднем дворе в настоящий рай. Кроме садоводства, вы можете помочь домовладельцам создать более экологически чистый задний двор, помогая им устанавливать дождевые сады, бочки и компостные кучи. Эти виды услуг становятся все более популярными, поскольку люди все больше заботятся об экологии.

10. Ведение блога / видеоблог

Пара с фотоаппаратом / Фото Udigitalhustler

Думаете, у вас есть все необходимое, чтобы стать звездой YouTube? Документирование своей жизни может кому-то показаться неприличным или вульгарным, но это может принести вам финансовую выгоду. Если вы творческая пара, у которой есть истории и идеи, поделитесь ими в блоге или видеоблоге. Вы можете превратить свой блог в бизнес, если будете поддерживать интересную тематику и регулярно публиковать материалы. Будь то коллекция путешествий или записи идей для свиданий, ваш блог может увеличить ваш доход и укрепить вашу связь.

11. Онлайн-услуги по обучению и репетиторству

Онлайн-репетиторство в паре / Фото Pinterest

Если вам нравятся книги и вы хорошо разбираетесь в каком-то предмете, то можно считать онлайн-обучение или репетиторство хорошей бизнес-идеей, которой вы сможете заниматься, не выходя из дома. Поскольку дистанционное обучение получило широкое распространение во время пандемии COVID-19, родители ищут способы дополнить образование своих детей. Большим спросом пользуются онлайн-репетиторы, а также онлайн-курсы, например, по кулинарии или изучения музыкальных инструментов, поскольку люди ищут хобби, которыми можно заниматься дома.

12. Бизнес по ремонту и продаже домов

Реновация домов / Фото Microsoft

Вы можете начать бизнес по ремонту и продаже домов вместе со своим партнером, покупая дома или старую недвижимость по доступной цене и ремонтируя их, чтобы потом перепродать с прибылью. Если у вас есть способности к ремонту и продажам, вы можете применить свои навыки для получения дохода от этих проектов. Вы и ваш любимый человек можете вдохновлять друг друга, проводя мозговой штурм идей и поощряя изобретательность.

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13. Туристическое агентство

Пара туристов / Фото Pinterest

Если вы пара, которая любит путешествовать по миру, вы и ваш любимый человек можете открыть туристическое агентство, чтобы помочь другим людям провести замечательный отпуск или медовый месяц. Хотя во время пандемии путешествия не всегда занимают главное место в мыслях каждого, после возвращения к нормальной жизни те, кто весь прошлый год сидел дома, будут с нетерпением ждать отпуска. Ваш туристический бизнес может помочь людям спланировать и составить график отпусков, а также дать советы о местах, которые стоит посетить, и о том, чем там можно заняться.

Существует множество возможностей для бизнеса семейных и влюбленных пар, таких как кейтеринг, управление фудтраком, перепродажа винтажных вещей или ремонт и продажа домов.

Преимущества бизнеса для семейных пар

Начинать бизнес вместе со своей второй половинкой – рискованный шаг. Важно помнить, что обязательно будут как хорошие, так и плохие времена. И, как и любые другие отношения, деловое партнерство требует много усилий.

Сложности ведения совместного бизнеса / Фото Stuff

Однако оно может иметь преимущества как для вашего общего предпринимательского бизнеса, так и для развития вас как пары. Вот несколько потенциальных преимуществ ведения бизнеса в паре:

Общение

Улучшение коммуникации является автоматическим преимуществом работы в паре. Начиная с запуска бизнеса и заканчивая ежедневными операциями, общение – это самый ценный инструмент для успешного ведения бизнеса в паре. Именно оно поможет вам определить свои роли и обязанности, а также достичь краткосрочных и долгосрочных целей.

Уважение

Начало бизнеса и совместная работа могут привести к новой оценке и уважению друг к другу, как в личном, так и в профессиональном плане. Мало что может дать больше сил, чем понимание приоритетов и целей друг друга, но это приходит после напряженной работы и немалых усилий и пожертвований.

Приятные моменты взаимоотношений / Фото Newwomanindia

Гибкость

Возможность легко планировать совместный отпуск – большое преимущество работы в паре. Когда у вас нет общего бизнеса, вам приходится менять даты с другими коллегами по работе, чтобы синхронизировать время отпуска. А это всегда отнимает много сил и времени. Однако, работая как деловые партнеры, время и продолжительность ваших отпусков не зависят от других сотрудников или руководства компании.

Взаимосвязь

Ваши успехи будут означать гораздо больше, если вы будете праздновать их вместе с партнером, учитывая, сколько сил и времени вы оба вкладываете в свою работу. Если вы будете больше общаться друг с другом в процессе работы, ваши победы станут намного слаще, а время, проведенное вместе – еще более особенным.