Как открыть бизнес в деревне: 10 небанальных идей

Для многих бизнес в селе ассоциируется исключительно с разведением животных или выращиванием овощей и фруктов. Чтобы разрушить этот стереотип, мы подготовили подборку из 10 небанальных идей для сельского бизнеса.

Конечно же что у бизнеса в сельской местности есть особенности, которые иногда кардинально отличают его от привычной для городского населения модели ведения предпринимательской деятельности.

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Несмотря на минусы, которые могут выражаться в отсутствии квалифицированного персонала и сложности получения кредитов на начало бизнеса в сельском направлении, есть и очевидные преимущества в виде значительно меньшей конкуренции чем в городе, дешевой рабочей силе, низкой арендной стоимости производственных площадей и доступности природных ресурсов, необходимых для развития определенных видов бизнеса.

Поэтому предлагаем вам ознакомиться с 10-ю небанальными бизнес-идеями, которые помогут вам стать успешным предпринимателем в сельской местности и значительно улучшить собственное финансовое состояние при правильном планировании и уверенности в собственных силах.

Домашнее варенье всегда актуальный тренд

Что может быть вкуснее душистого домашнего варенья? Для многих людей в современном стремительном мире банально не хватает времени на то чтобы побаловать себя домашним конфитюром. Для тех в деревне, кто все еще думает как не дать пропасть хорошему урожаю ягод и фруктов, идея домашнего варенья может стать сразу решение двух проблем. Как сохранить урожай и приумножить собственные средства. Сейчас домашние консервированные фрукты и варенье без консервантов самом деле очень популярны . Многие отказываются от промышленного продукта так как считает, что он не имеет такой пользы, как настоящее домашнее варенье. И единицы из промышленных производителей могут похвастаться такими вкусностями, которые многим известны с детства, как например розовое варенье или конфитюр из крыжовника.

Варенье на любой вкус / Фото Saveton

Учитывая колебания цены на сахар, и если вы действительно готовы к этому бизнесу отнестись серьезно, вы можете обратиться за сладким консервантом не в магазины, а напрямую к производителю и заказать оптовую партию. Сахар, при правильном хранении, долго не теряет свои качества, и вы сможете без лишних затрат, заниматься варкой джемов и конфитюров в ​​тот период, когда сырье созреет на ваших угодьях, или будет стоить минимально. В любом случае, даже если вы решите отказаться от изготовления домашнего варенья, сахар можно будет без проблем реализовать, и возможно даже с прибылью.

Коптильня

Если вы готовы к ответственности, и уверены в том, что вам по силам выполнять требования регулирующих и контрольных органов в сфере производства пищевых продуктов, которые быстро портятся, то бизнес в формате коптильни мясных и рыбных продуктов, возможно для вас.

Выбор сырья зависит от региона / Фото Biznesideas

В зависимости от регионов и сырьевой направленности региона, вы можете выбрать именно то направление продукции, который позволит вам получить максимальную прибыль. Совершенно очевидно, что селам, которые раскинулись по берегам крупных рек, или окружены озерами, где выращивается рыба, не нужно будет много логистических затрат, чтобы доставить сырье к месту копчения. Зато в животноводческих регионах страны, изготовление копченых изделий: из курицы, свинины, телятины или баранины, также потенциально может обогатить владельца бизнеса цеха-коптильни.

Однако напоминаем, что перед стартом такого бизнеса стоит дать себе ответ на вопрос, готовы ли вы нести ответственность за качество ваших продуктов, поскольку это то, что не только станет залогом успеха, но и имеет прямое влияние на жизнь и здоровье потребителей вашей продукции .

Перед началом бизнеса также следует обдумать направления реализации готовых изделий и их хранение до момента продажи. При этом стоит также обсудить с хотя бы несколькими поставщиками сырья ценовые рамки на ближайшее время, чтобы сформировать начальную смету затрат на производство.

А также обеспечить производство, даже если это будет небольшое помещение, соответствующими санитарными нормами, поскольку такого рода бизнесы достаточно уязвимы к проверкам на соблюдение норм и правил при изготовлении продукции . В то же время обеспечение таких норм позволит вам получить необходимые разрешительные документы на изготовление и продажу этой продукции для оптовых клиентов.

Изготовление и продажа замороженных ягод, овощей и фруктов

На полках современных супермаркетов становится все больше ассортимент замороженных изделий. Если когда-то традиционно в морозильниках можно было увидеть только полуфабрикаты и мороженое, то теперь для нас привычно видеть за стеклом холодильной установки упаковки замороженных ягод, овощей и фруктов.

Конечно же для этого бизнеса, который также решает вопрос хранения и получения максимальной прибыли от урожая, нужно капиталовложения и стабильный источник электроэнергии. Обычно такого рода бизнес начинают несколько фермеров, которые устали отдавать урожай за бесценок, перекупщикам. Для этого потребуется минимум иметь арендовать или выделить помещение, купить оборудование для шоковой заморозки, а также источники резервного питания типа дизель-генераторов и запасы горючего для их работы.

Цены на мороженые ягоды растут зимой / Фото IStock

В зависимости от того, какие объемы урожая вы планируете подвергать замораживанию, для последующей продажи, вы можете выбрать и соответствующее оборудование для дальнейшего хранения готовой мороженой продукции.

Не следует сразу пытаться выйти с предложениями вашей продукции на крупных потребителей вроде пищевых комбинатов. Вначале отдайте предпочтение переговорам с заведениями питания, расположенными неподалеку. Не исключайте и розничную продажа через маркетплейсы в сети. Многие из горожан с удовольствием зимой полакомятся компотом из размороженных и ароматных ягод. А пиковые продажи в этом сегменте обычно приходятся на Новый год и последующие праздники, такие как День Валентина или 8-е марта, когда местных свежих ягод и фруктов, не сыскать.

Садовый питомник по продаже семян и саженцев

Обычно начать такого рода бизнес в селе довольно просто, ведь нужный для него инвентарь есть у большинства сельского населения страны. Многие приходят к этому после того, как понимают что их хобби по выращиванию кустовых растений – малины, смородины, красной смородины и крыжовника – может приносить прибыль. Однако обычно на таком направлении, без большого земельного участка, трудно рассчитывать на серьезные прибыли.

При готовности более серьезно погрузиться в этот бизнес, вам может понравиться идея выращиванию саженцев плодовых деревьев. Саженцы груш, яблонь, черешен или слив, всегда представляют интерес как для рядового дачника, так и для небольших садовых хозяйств.

Саженцы деревьев всегда пользуются спросом / Фото Laburo

Однако пальму лидерства в сегменте саженцев уже длительное время удерживают декоративные и хвойные деревья. Конечно же их выращивание требует определенного опыта и дополнительного оборудования, однако именно они наиболее популярны в контексте декоративной отделки частных домов, коттеджей и придомовой инфраструктуры.

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Садовые дорожки из дерева

Продолжая тему декорирования придомовой территории и территории частных угодий, достаточно перспективным для начала в селе выглядит бизнес по созданию и монтажу садовых дорожек из дерева. Уставшие от бетонных поверхностей городские жители на собственных загородных угодьях все больше отдают предпочтение новому декоративному тренду – деревянным садовым дорожкам.

Садовые дорожки из дерева в тренде / Фото Besedkibest

Самое привлекательное в этом бизнесе то, что для его начала вам только понадобится станок для нарезки дерева и источник качественного сырья. Технологически изготовление садовых дорожек из дерева довольно просто: стволы дерева нарезают цилиндрическими отрезками толщиной от 10 до 15 сантиметров. В дальнейшем проводится их обработка противогрибковыми растворами, полировка и лакировка. И здесь уже от вас зависит, готовы ли вы лично заниматься укладкой готового материала или наймете другое лицо, которое будет заниматься конечным монтажом на территории заказчиков садовых дорожек из дерева.

Цветочный тепличный бизнес

У многих украинцев при слове "теплица" срабатывает довольно устоявшийся стереотип и они представляют себе грядки огурцов, помидоров и клубники. Однако мало кто знает, что выращивание цветов в теплицах, это один из самых популярных бизнесов среди молодых бизнесменов. Одни получая в наследство от предыдущего поколения теплицу сразу же понимают, что цветы это бизнес, который не требует большого стартового капитала. Другие, которые занимались цветоводством как хобби, решают заработать на собственном опыте и умениях. На самом деле цветочный тепличный бизнес в поселке может позволить зарабатывать довольно немалые средства, учитывая низкую себестоимость и стабильные рынки сбыта.

Цветы в теплицах приносят хорошую прибыль / Фото Vidpoviday

Для начала такого бизнеса очевидно нужен земельный участок, и теплица, которую можно отапливать и освещать в случае необходимости. Для того чтобы минимизировать расходы электроэнергии и максимизировать преимущества солнечного освещения используются теплицы термосы, построенные на земле, а на фундаменте.

Также вам нужно позаботиться о качестве посадочного материала, и покупать его не на рынках, а в специальных питомниках, специализирующихся именно на высокопроизводительных сортах цветов. И напоследок спланируйте куда и как вы планируете реализовать собственную продукцию. Здесь вариантов достаточно: собственная торговая точка, оптовая продажа в цветочные магазины и онлайн-торговля.

Бизнес на опавших листьях: топливо и компост

Для многих может показаться настоящим шоком сколько можно заработать на опавших листьях, которые массово сжигают каждый год, тем самым загрязняя воздух и ухудшая экологическое состояние в стране.

Однако заработать средства на этом довольно не сложно. Начать бизнес с компостирования, то есть превращение органических отходов в удобрения для получения экологически чистой продукции для улучшения почвы, очень просто. Обычно при промышленных масштабах вам придется даже искать сырье, но много парков и садовых обществ готовы будут вам даже заплатить, если вы сами вывезете с их территории опавшие листья.

Компостирование выгодно и экологически / Фото Vseroste

Для того чтобы понять, как работает этот бизнес вам не нужно будет больших знаний в области биологии или маркетинга, все основные процессы происходят естественным путем. От вас потребуется только время, место, сырье и минимальное оборудование.

Кроме того, что опавшие листья можно выгодно превращать в компост, существует и другое направление их использования в бизнесе. Речь идет о изготовления топливных брикетов из опавших листьев. Здесь конечно нужно будет уже инвестировать определенную сумму в оборудование, однако рынок топливных брикетов в Украине постоянно растет, поэтому вероятно ваша продукция быстро найдет покупателей.

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Вермифермы – бизнес на червях

Еще более странным для сельского жителя может показаться идея заработка на ... червях. Да, конечно речь идет не об обычном дождевом черве известном нам с детства, а о его промышленно выведенных родственниках: калифорнийском черве.

Калифорнийский червь очень быстро растет / Фото Profermu

Это направление бизнеса обычно сочетают с компостированием, ведь именно черви в процессе компостирования играют определяющую роль в преобразовании биоматериала в удобрение. Те кто вложился в выращивание калифорнийского червя говорят, что он «лучшее домашнее животное»: не шумит, не пахнет, и стричь и купать не надо.

На самом деле рынок сбыта как червей, так и биогумуса, который они оставляют после переработки биоотходов, огромный. Многие рыболовы в течение сезона готовы платить за качественную наживку немалые средства, и оптовые покупатели это хорошо знают. Биогумус это прекрасная альтернатива химическим удобрениям, и это также известно многим.

Единственное, на что следует обращать внимание в этом бизнесе, что промышленно выведены черви несмотря на невероятную скорость размножения до 500 раз в год, в отличие от 4-6 раз нашего обычного червя, не морозостойкие, поэтому заранее следует подумать как обезопасить их от морозов.

Организация поездок в города

Может это прозвучит банально, но с началом коронакризиса, все больше горожан стремятся выехать на природу и подышать свежим воздухом, а жители сельских регионов, которые были отрезаны от цивилизации прекращением маршрутных сообщений, все больше стремятся попасть в город. Особенно это актуально в летний период, когда школы на каникулах, а студенты вернулись домой.

Организация экскурсий выгодный бизнес / Фото Danatur

Если вы достаточно уверены в своих силах, поищите в интернет, какие культурные аттракции предлагает тот или иной город. Сейчас, в эпоху отдаленных коммуникаций вам не составит труда связаться с представителями кинотеатров, театров, аквапарков или гидами-экскурсоводами. Также несложно найти транспорт, много услуг по перевозке вы можете найти на сайтах бесплатных объявлений. После этого предложите местным общинам собственные услуги в организации досуга для них и их детей.

"Зеленый" туризм

Также экскурсионная деятельность возможна и в направлении город-село. Тем более, если в вашем селе или его окрестностях есть исторические места и достопримечательности. Вы, при условии уверенности в собственных силах, можете провести для туристов увлекательное путешествие и организовать для примера ночлег в палатках с костром и угощениями местными блюдами. Этим вы не только пополните собственные накопления, но и поможете прорекламировать местные аттракции для широкой аудитории.

В "зеленом" туризме очень важна природа. Ищите нетронутые, чистые места в сельской местности, с красивыми видами, где можно проводить пешие и конные прогулки. Идеально, если рядом будет склон, с которого зимой можно кататься на лыжах, сноубордах, а также озеро или речка.

Экотуризм очень перспективный по всей Украине / Фото Businessvisit

Варианты размещения туристов: палаточный лагерь или деревянные дома. Конечно же второй вариант дороже, зато он более приемлем для холодного времени года. Учитывая особенности дорог нашей страны порой просто необходимо позаботиться о качественном трансфер до "базы" "зеленого" туризма. Особенно, когда мы говорим о заповедных и нетронутых местах, поэтому учитывайте и рассчитывайте расходы на дорогу из города к точке откуда туристы пойдут дальше пешком, или изменят транспорт на средства повышенной проходимости.

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Также в данном бизнесе особое внимание следует уделять правильному подбору персонала. Это должны быть выносливые, сильные люди, которые умеют ориентироваться на в горах или лесах, любят и берегут природу, умеют общаться как со взрослыми, так и детьми