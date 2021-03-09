Как открыть бизнес без идеи: топовые 5 франшиз 2021 года
Пандемия коронавируса диктует новые правила для бизнеса. Каким 5 франшиз удалось пережить прошлый год без потерь и даже с достижениями, читайте на Бизнес 24.
Источник:Entrepreneur
Издание Entrepreneur ежегодно составляет рейтинг из 500 лучших франшиз на основе 5 критерии:
- Расходы и сборы.
- Размер и рост.
- Поддержка от компании.
- Сила бренда.
- Финансовая прочность и стабильность.
Интересно Успех – это не про инвестиции, – стартап отказался от предложения в 30 миллионов долларов
Этот рейтинг более актуален для американцев, но и для украинских предпринимателей он может пригодиться.
Taco Bell
- Всего единиц: 7400 (+714 за последние три года).
- Первоначальный взнос за франшизу от 570 600 до 3 049 100 долларов.
Taco Bell – самая перспективная франшиза 2021 / Taco Bell
Taco Bell пережила годы падение продаж, никогда не показывая эту борьбу. И усилия в конце окупились,
– написала соавтор журнала Мэгги Гинзберг.
И действительно долгое время сеть Taco Bell не считалась такой уж привлекательной для франшиз. Однако нововведения руководства, в частности генерального директора Марка Кинга, это изменили. Это вегетарианские варианты меню, эксперименты и постоянная коммуникация в компании.
Dunkin'
- Всего единиц: 13125 (+775 за последние три года).
- Первоначальный взнос за франшизу от 199 700 до 1 688 200 долларов.
Ранее эту компанию знали под названием Dunkin' Donuts, но слово "пончики" решили убрать из названия.
Две крупнейшие вещи, о которых просят наши клиенты, это: заставьте меня чувствовать себя в безопасности и предоставьте мне доступ к вашему бренду на моих условиях,
– сказал Скотт Мерфи, президент Dunkin' Americas.
Успеху в 2020 году компания обязана своему быстрому переформатированию. Клиенты смогли воспользоваться мобильными заказами и различными методами доставки. И хотя пришлось закрыть 800 точек, это всего лишь 10% от общего количества.
The UPS Store
- Всего единиц: 5166 (+289 за последние три года).
- Первоначальный взнос за франшизу от 137 849 до 566 585 долларов.
Компания, работающая в сферах судоходства, почты, печати и делового обслуживания, быстро отреагировала на пандемию благодаря тому, что еще 4 года назад начала планировать редизайн.
Магазины компании имели открытые планы, умные шкафчики и лучший рабочий процесс. Когда план наконец довели до реализации в сентябре прошлого года, все было будто подготовлено к условиям коронавируса. Благодаря этому The UPS Store открыла еще 130 магазинов в 2020 году.
Я был офицером морской пехоты, потому привык планировать непредвиденные ситуации. Мы разработали сценарий планирования и создали последовательные рекомендации и сообщения для всех наших магазинов, даже когда вокруг было много дезинформации,
– сказал президент The UPS Store Тим Дэвис Шомер.
Popeyes Louisiana Kitchen
- Всего единиц: 5312 (+601 за последние три года).
- Первоначальный взнос за франшизу от 383 500 до 2 620 800 долларов.
Popeyes благодаря новому меню стала успешной франшизой / Popeyes Louisiana Kitchen
Подъем компании начался в конце 2019 года, когда она представила свой сандвич с курицей в меню. Это увеличило продажи на 20%.
Куриный бутерброд принципиально изменил наш бизнес. Это действительно расширило базу наших клиентов. Сейчас у нас есть группы с более высоким уровнем дохода и люди из разных географических регионов, которые приезжают только для того, чтобы попробовать сэндвич,
– сказал Сами Сиддики, президент компании.
Culver's
- Всего единиц: 734 (+135 за последние три года).
- Первоначальный взнос за франшизу от 2349000 до 5356000 долларов.
Когда пандемия заставила запретить людям есть в ресторанах, заведения быстрого питания, среди которых и Culver's, считали прибыли.
Наши гости очень доверяют нам и знают, что мы можем спокойно подать замечательное блюдо. К лету бизнес вернулся сильнее, чем когда-либо, а осенью он превзошел себя,
– сказал генеральный директор Джо Косс.
В прошлом году сеть выросла на 50 магазинов.
Подробнее Что такое франшиза простыми словами и как она работает: плюсы и минусы для предпринимателей
Что такое франшизаФраншиза – это бизнес-модель, в которой одна компания предоставляет физическому лицу или другой компании право вести идентичен бизнес под своим товарным знаком, за что предусматривается соответствующее вознаграждение.
Такая модель позволяет открыть собственный бизнес с нуля под известным брендом. Она востребована среди предпринимателей, так как проверенная и позволяет избежать ошибок, гарантирует доходность бизнеса. Потребители тоже чувствуют себя комфортнее, выбирая знакомый бренд.
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