Пандемия коронавируса диктует новые правила для бизнеса. Каким 5 франшиз удалось пережить прошлый год без потерь и даже с достижениями, читайте на Бизнес 24.

Издание Entrepreneur ежегодно составляет рейтинг из 500 лучших франшиз на основе 5 критерии:

Расходы и сборы.

Размер и рост.

Поддержка от компании.

Сила бренда.

Финансовая прочность и стабильность.

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Этот рейтинг более актуален для американцев, но и для украинских предпринимателей он может пригодиться.

Taco Bell

Всего единиц: 7400 (+714 за последние три года).

Первоначальный взнос за франшизу от 570 600 до 3 049 100 долларов.



Taco Bell – самая перспективная франшиза 2021 / Taco Bell

Taco Bell пережила годы падение продаж, никогда не показывая эту борьбу. И усилия в конце окупились,

– написала соавтор журнала Мэгги Гинзберг.

И действительно долгое время сеть Taco Bell не считалась такой уж привлекательной для франшиз. Однако нововведения руководства, в частности генерального директора Марка Кинга, это изменили. Это вегетарианские варианты меню, эксперименты и постоянная коммуникация в компании.

Dunkin'

Всего единиц: 13125 (+775 за последние три года).

Первоначальный взнос за франшизу от 199 700 до 1 688 200 долларов.

Ранее эту компанию знали под названием Dunkin' Donuts, но слово "пончики" решили убрать из названия.

Две крупнейшие вещи, о которых просят наши клиенты, это: заставьте меня чувствовать себя в безопасности и предоставьте мне доступ к вашему бренду на моих условиях,

– сказал Скотт Мерфи, президент Dunkin' Americas.

Успеху в 2020 году компания обязана своему быстрому переформатированию. Клиенты смогли воспользоваться мобильными заказами и различными методами доставки. И хотя пришлось закрыть 800 точек, это всего лишь 10% от общего количества.

The UPS Store

Всего единиц: 5166 (+289 за последние три года).

Первоначальный взнос за франшизу от 137 849 до 566 585 долларов.

Компания, работающая в сферах судоходства, почты, печати и делового обслуживания, быстро отреагировала на пандемию благодаря тому, что еще 4 года назад начала планировать редизайн.

Магазины компании имели открытые планы, умные шкафчики и лучший рабочий процесс. Когда план наконец довели до реализации в сентябре прошлого года, все было будто подготовлено к условиям коронавируса. Благодаря этому The UPS Store открыла еще 130 магазинов в 2020 году.

Я был офицером морской пехоты, потому привык планировать непредвиденные ситуации. Мы разработали сценарий планирования и создали последовательные рекомендации и сообщения для всех наших магазинов, даже когда вокруг было много дезинформации,

– сказал президент The UPS Store Тим Дэвис Шомер.

Popeyes Louisiana Kitchen

Всего единиц: 5312 (+601 за последние три года).

Первоначальный взнос за франшизу от 383 500 до 2 620 800 долларов.



Popeyes благодаря новому меню стала успешной франшизой / Popeyes Louisiana Kitchen

Подъем компании начался в конце 2019 года, когда она представила свой сандвич с курицей в меню. Это увеличило продажи на 20%.

Куриный бутерброд принципиально изменил наш бизнес. Это действительно расширило базу наших клиентов. Сейчас у нас есть группы с более высоким уровнем дохода и люди из разных географических регионов, которые приезжают только для того, чтобы попробовать сэндвич,

– сказал Сами Сиддики, президент компании.

Culver's

Всего единиц: 734 (+135 за последние три года).

Первоначальный взнос за франшизу от 2349000 до 5356000 долларов.

Когда пандемия заставила запретить людям есть в ресторанах, заведения быстрого питания, среди которых и Culver's, считали прибыли.

Наши гости очень доверяют нам и знают, что мы можем спокойно подать замечательное блюдо. К лету бизнес вернулся сильнее, чем когда-либо, а осенью он превзошел себя,

– сказал генеральный директор Джо Косс.

В прошлом году сеть выросла на 50 магазинов.

Подробнее Что такое франшиза простыми словами и как она работает: плюсы и минусы для предпринимателей

Что такое франшиза Франшиза – это бизнес-модель, в которой одна компания предоставляет физическому лицу или другой компании право вести идентичен бизнес под своим товарным знаком, за что предусматривается соответствующее вознаграждение.



Такая модель позволяет открыть собственный бизнес с нуля под известным брендом. Она востребована среди предпринимателей, так как проверенная и позволяет избежать ошибок, гарантирует доходность бизнеса. Потребители тоже чувствуют себя комфортнее, выбирая знакомый бренд.