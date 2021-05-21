Как открыть бизнес без денег: 5 полезных советов

Обычно бизнес требует больших инвестиций, чтобы расти и развиваться. И хотя деньги есть крайне важным элементом для открытия бизнеса, не стоит отказываться от идеи, если их нет.
Как открыть бизнес с нуля
Начинайте с малого
Чтобы открыть магазин с собственным изделиями (вышиванки, подарочные боксы и т.п.), нужно арендовать магазин, купить мебель и заставить все полки товарами. Конечно это требует денег. Но можно начать с малого:
К теме Как начать свой бизнес в Украине: 21 идея для 2021 года
- продавать небольшое количество товара между своими друзьями и знакомыми – так можно получить фидбэк и улучшить свой товар;
- разместить свои товары на таких сайтах как OLX, Prom или Rozetka и самостоятельно продвигать себя в соцсетях – так можно получить доступ к клиентам без капиталовложений или при низких вложений;
- заработав достаточно денег можно создать свой собственный сайт, который поставит на ноги ваш бренд;
- и если появится такая необходимость – можно открывать магазин уже с гораздо меньшими рисками, чем вначале.
Приняв во внимание следующие советы, схожий подход можно применить к различному бизнесу.
Работайте сами
Подумайте, что вы можете делать сами. Не нужно с первых дней нанимать SMM-менеджера, продавца, бухгалтера и т.п. На первых этапах можно заняться этим самостоятельно.
- Хотите открыть салон красоты – делайте маникюр и брови сами.
- Хотите открыть магазин – побудьте продавцом первое время.
- Хотите открыть кафе с собственной выпечкой – выпекайте торты дома и продавайте их онлайн самостоятельно.
Существует множество бесплатных и простых инструментов, которые помогут вам вести бизнес. Например, чтобы создать рекламную брошюру, не нужно нанимать профессионального дизайнера или покупать Photoshop. Можно воспользоваться бесплатной Canva, которая проста в использовании.
Будьте готовы жить на сбережения
Бизнес, в который инвестируют много денег, не всегда приносит прибыли в первое время, а бизнес без стартового капитала и подавно. Нужно разработать бизнес-план и реалистично рассчитать сколько времени придется жить на собственные сбережения. Ведь первые прибыли лучше инвестировать в развитие бизнеса, а значит первые 6 месяцев возможно придется работать в ноль.
Просите о помощи
Ваши друзья и родственники могут поддержать вас не только морально, но и физически или финансово. Возможно, они станут вашими первыми клиентами? Или же попросите их о займе. Главное убедитесь, что сможете отдать деньги, даже если бизнес рухнет.
Краудфандинг
Если начать бизнес без денег невозможно, тогда можно попытать счастья на краудфандингових платформах. Самой популярной в мире есть платформа Kickstarter. В Украине – это Спільнокошт и RazomGo. Ранее 24 канал собрал истории украинцев, которые успешно воспользовались этими платформами.Как узнать больше о своем клиенте, чтобы сделать именно то предложение, которое ему аукнется? Постройте портрет идеального клиента и расширьте имеющуюся базу контактов благодаря Big Data-технологиям от Киевстар Бизнес.