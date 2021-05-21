Как открыть бизнес с нуля

Начинайте с малого

Чтобы открыть магазин с собственным изделиями (вышиванки, подарочные боксы и т.п.), нужно арендовать магазин, купить мебель и заставить все полки товарами. Конечно это требует денег. Но можно начать с малого:

К теме Как начать свой бизнес в Украине: 21 идея для 2021 года

продавать небольшое количество товара между своими друзьями и знакомыми – так можно получить фидбэк и улучшить свой товар;

разместить свои товары на таких сайтах как OLX, Prom или Rozetka и самостоятельно продвигать себя в соцсетях – так можно получить доступ к клиентам без капиталовложений или при низких вложений;

заработав достаточно денег можно создать свой собственный сайт , который поставит на ноги ваш бренд;

и если появится такая необходимость – можно открывать магазин уже с гораздо меньшими рисками, чем вначале.

Приняв во внимание следующие советы, схожий подход можно применить к различному бизнесу.

Работайте сами

Подумайте, что вы можете делать сами. Не нужно с первых дней нанимать SMM-менеджера, продавца, бухгалтера и т.п. На первых этапах можно заняться этим самостоятельно.

Хотите открыть салон красоты – делайте маникюр и брови сами.

Хотите открыть магазин – побудьте продавцом первое время.

Хотите открыть кафе с собственной выпечкой – выпекайте торты дома и продавайте их онлайн самостоятельно.

Существует множество бесплатных и простых инструментов, которые помогут вам вести бизнес. Например, чтобы создать рекламную брошюру, не нужно нанимать профессионального дизайнера или покупать Photoshop. Можно воспользоваться бесплатной Canva, которая проста в использовании.

Будьте готовы жить на сбережения

Бизнес, в который инвестируют много денег, не всегда приносит прибыли в первое время, а бизнес без стартового капитала и подавно. Нужно разработать бизнес-план и реалистично рассчитать сколько времени придется жить на собственные сбережения. Ведь первые прибыли лучше инвестировать в развитие бизнеса, а значит первые 6 месяцев возможно придется работать в ноль.

Просите о помощи

Ваши друзья и родственники могут поддержать вас не только морально, но и физически или финансово. Возможно, они станут вашими первыми клиентами? Или же попросите их о займе. Главное убедитесь , что сможете отдать деньги, даже если бизнес рухнет.

Краудфандинг

Если начать бизнес без денег невозможно, тогда можно попытать счастья на краудфандингових платформах. Самой популярной в мире есть платформа Kickstarter. В Украине – это Спільнокошт и RazomGo. Ранее 24 канал собрал истории украинцев , которые успешно воспользовались этими платформами.