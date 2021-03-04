Путь каждого предпринимателя – уникален. Но это не значит, что не стоит прислушиваться к тем, кто этот путь уже успешно проходит. В материале Бизнес 24 рассказываем советы основателя компании Eat Just.

В конце 2020 Джош Тетрик достиг первенства: его пищевая технологическая компания Eat Just первой в мире начала продавать культивируемое куриное мясо для потребления, получив добро от регуляторов Сингапура.

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Это большой скачок для многомиллиардной компании, поскольку она имеет целью разрушить устоявшуюся отрасль сельского хозяйства животных.

Но это было нелегкое путешествие, убеждает основатель девятилетней компании, и дает 4 совета предпринимателям, которые только начинают свой путь.

Будьте честными

Во-первых, важно быть честным с собой относительно того, преданные вы предпринимательской жизни или нет.

Если вы хотите вести спокойную жизнь, не делайте этого. Будьте честными с собой, если вы действительно хотите это сделать, и это вполне хорошо, если это не для вас,

– сказал Тетрик.

Предприниматель объясняет, что ведение успешного бизнеса может часто быть всепоглощающим.

Гибкость в работе – преимущество современного бизнеса. Работайте там, где вам удобно, тогда, когда удобно и так, как удобно именно вам благодаря сервисам для гибкой работы команд Oфис там, где вы от Киевстар Бизнес.

Станьте устойчивыми

Джош Тетрик советует найти методы для повышения устойчивости, чтобы не останавливаться на своем пути, когда возникают проблемы.

"Плохие вещи будут случаться с вами", – сказал он, говоря о безответственных работниках, инвесторов с низкой поддержкой и задержках выпуска продуктов.

Способ борьбы с этим заключается не в том, чтобы расстраиваться, а в том, чтобы справиться с проблемами. Это тяжелая мышца для построения, потому что очень легко быть поглощенным негативом. Но вы должны найти какой-то способ построить эту устойчивость,

– рассказывает предприниматель.

Установите четкое управление

Установите четкую систему управления, чтобы определить, кто в компании принимает решение и когда. Это совет, который Тетрик хотел получить раньше. В 2017 году весь совет Eat Just был заменен после разногласий с генеральным директором по управлению.

Нет правильного способа налаживания корпоративного управления, но это должен быть способ, который отражает тип компании, которую вы пытаетесь создать,

– сказал Джош Тетрик.

Бизнесмен добавил, что не заинтересован продавать свою компанию Nestle или оставаться частной компанией. Он стремится сделать ее публичной (т.е. вывести на рынок акций), и поэтому для него крайне важно иметь возможность принимать решения самостоятельно как учредителю.

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Решайте настоящие проблемы

Убедитесь, что вы решаете настоящую проблему.

В компании всегда множество проблем и важно уметь различить, какая проблема действительно стоит вашего внимания, а какая только отвлекает и может быть делегирована кому-то другому.

Легко убедить себя, что-то есть настоящей проблемой, а на самом деле это не так. Сосредоточьте свою энергию на решении реальных проблем, и это немного облегчит боль, с которой вам придется бороться,

– резюмирует Джош Тетрик.