Украинский бизнес все активнее пользуется Business Data Solution от Киевстар – платформой для SMS-рассылок на основе анализа больших данных. С введением карантина спрос на эту услугу рос в среднем на 200% каждый квартал 2020 года.

Очень активно представители украинского бизнеса начали пользоваться Business Data Solution в июле – сентябре 2020 года. Именно тогда смягчили карантин, а бизнес активизировался через летний сезон. В результате количество клиентов Business Data Solution в третьем квартале выросло на 225% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

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Чаще всего услугой пользовались:

заведения общественного питания со службой доставки еды;

микрофинансовые организации;

магазины одежды и обуви;

магазины техники;

продуктовые магазины;

адвокатские конторы;

туристические бюро;

службы такси;

организации, оказывающие социальные услуги.

Для чего Business Data Solution

Представим, что в спальном районе Киева открылась новая пиццерия, которая из-за карантина может работать только на доставку. Пиццерия хочет привлечь внимание жителей этого района к своей акции – "минус 20% на самовывоз". Вместо того чтобы распространять бумажные открытки, которые во время пандемии и так берут немного людей, можно с помощью Big Data определить свою целевую аудиторию. И уже, зная ее, разработать информационную SMS-рассылку на платформе Business Data Solution самостоятельно.

В Киевстар называют Business Data Solution одним из инструментов, который помогает сформировать маркетинговую кампанию по принципам SMART:

конкретной;

мерной;

достижимой;

актуальной;

ограниченной определенными сроками.

Мы обогатили такой известный маркетинговый канал, как SMS-рассылка, анализом Big Data и создали платформу для самостоятельного и доступного по цене управления рекламной кампанией. Мы продолжаем работать над новым функционалом платформы и уже скоро предложим его нашим бизнес-клиентам,

– отмечает Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса Киевстар.



Business Data Solution / Фото Киевстар

Что такое Business Data Solution Это интеллектуальная автоматизированная платформа, с помощью которой бизнес может создавать рекламные и информационные SMS-рассылки, чтобы привлечь новых клиентов. Платформа работает на основе больших данных – благодаря алгоритмам машинного обучения можно выделить целевую аудиторию из среды всех абонентов – именно им будет интересна и полезна информация в SMS-рассылке. Выборка получателей рекламных сообщений формируется из списка абонентов, которые являются потребителями услуги "Мои Скидки" и согласились на получение таких сообщений.

Обратите внимание, что компания Киевстар придерживается законов Украины "Об информации" и "О защите персональных данных" и не передает и не продает персональные данные абонентов. Имея базу с почти 26 миллионов абонентов, специалисты работают с зашифрованными и анонимизованимы данными.

Проводите акции и хотите привлечь клиентов? Расскажите о ней SMS рассылкой именно тем, кому она будет интересной – с помощью Вig Data от Киевстар Бизнес и платформы для самостоятельных SMS рассылок Business Data Solution.