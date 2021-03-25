Открыли магазин или проводите акцию: как сообщить об этом новых клиентов
Украинский бизнес все активнее пользуется Business Data Solution от Киевстар – платформой для SMS-рассылок на основе анализа больших данных. С введением карантина спрос на эту услугу рос в среднем на 200% каждый квартал 2020 года.
Источник:24 канал
Очень активно представители украинского бизнеса начали пользоваться Business Data Solution в июле – сентябре 2020 года. Именно тогда смягчили карантин, а бизнес активизировался через летний сезон. В результате количество клиентов Business Data Solution в третьем квартале выросло на 225% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.
К теме Новый "старый" маркетинг: как SMS-рассылка и Big Data помогают масштабировать бизнес
Чаще всего услугой пользовались:
- заведения общественного питания со службой доставки еды;
- микрофинансовые организации;
- магазины одежды и обуви;
- магазины техники;
- продуктовые магазины;
- адвокатские конторы;
- туристические бюро;
- службы такси;
- организации, оказывающие социальные услуги.
Для чего Business Data Solution
Представим, что в спальном районе Киева открылась новая пиццерия, которая из-за карантина может работать только на доставку. Пиццерия хочет привлечь внимание жителей этого района к своей акции – "минус 20% на самовывоз". Вместо того чтобы распространять бумажные открытки, которые во время пандемии и так берут немного людей, можно с помощью Big Data определить свою целевую аудиторию. И уже, зная ее, разработать информационную SMS-рассылку на платформе Business Data Solution самостоятельно.
В Киевстар называют Business Data Solution одним из инструментов, который помогает сформировать маркетинговую кампанию по принципам SMART:
- конкретной;
- мерной;
- достижимой;
- актуальной;
- ограниченной определенными сроками.
Мы обогатили такой известный маркетинговый канал, как SMS-рассылка, анализом Big Data и создали платформу для самостоятельного и доступного по цене управления рекламной кампанией. Мы продолжаем работать над новым функционалом платформы и уже скоро предложим его нашим бизнес-клиентам,
– отмечает Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса Киевстар.
Business Data Solution / Фото Киевстар
Что такое Business Data SolutionЭто интеллектуальная автоматизированная платформа, с помощью которой бизнес может создавать рекламные и информационные SMS-рассылки, чтобы привлечь новых клиентов. Платформа работает на основе больших данных – благодаря алгоритмам машинного обучения можно выделить целевую аудиторию из среды всех абонентов – именно им будет интересна и полезна информация в SMS-рассылке. Выборка получателей рекламных сообщений формируется из списка абонентов, которые являются потребителями услуги "Мои Скидки" и согласились на получение таких сообщений.
Обратите внимание, что компания Киевстар придерживается законов Украины "Об информации" и "О защите персональных данных" и не передает и не продает персональные данные абонентов. Имея базу с почти 26 миллионов абонентов, специалисты работают с зашифрованными и анонимизованимы данными.
Поделиться новостью