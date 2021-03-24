Американский бизнесмен и миллиардер Билл Гейтс призвал своих коллег быть беспристрастными, когда говорится о принятии новых технологий, направленных на борьбу с изменением климата. Он отметил важность этой темы.

Об этом он сказал на девятой сессии вопросов и ответов соучредителя миллиардера Microsoft на Reddit. Эта встреча была посвящена изменению климата.

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Гейтс подчеркнул, что людям в будущем придется продолжать внедрять технологии, направленные на решение кризиса, который надвигається на человечество.

Нам надо быть открытыми для идей, которые кажутся дикими,

– заявил миллиардер.

Он добавил, что не может выделить одну конкретную технологию, на которой людям нужно сосредоточиться. Будущим поколениям придется полагаться на многие технологии, включая:

синтетическое мясо;

хранение энергии;

новые способы изготовления строительных материалов.

Что делает Гейтс, чтобы спасти планету

Миллиардер заверил, что "на личном фронте делает гораздо больше".

"Я езжу на электромобилях. У меня дома есть солнечные панели. Я ем синтетическое мясо. Я покупаю зеленое авиационное топливо. Я плачу за прямой захват воздуха, который разработала компания Climeworks. Я помогаю финансировать электрические тепловые насосы в недорогом жилье для замены природного газа ", – отметил Гейтс.

Справка. Билл Гейтс недавно презентовал новую книгу под названием "Как избежать климатической катастрофы". Там он также приводит примеры, как технологии могут спасти человечество. Главные тезисы – читайте здесь.