Откройтесь для идей, которые кажутся дикими, – Билл Гейтс о борьбе с изменением климата
Американский бизнесмен и миллиардер Билл Гейтс призвал своих коллег быть беспристрастными, когда говорится о принятии новых технологий, направленных на борьбу с изменением климата. Он отметил важность этой темы.
Источник:CNBC
Об этом он сказал на девятой сессии вопросов и ответов соучредителя миллиардера Microsoft на Reddit. Эта встреча была посвящена изменению климата.
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Гейтс подчеркнул, что людям в будущем придется продолжать внедрять технологии, направленные на решение кризиса, который надвигається на человечество.
Нам надо быть открытыми для идей, которые кажутся дикими,
– заявил миллиардер.
Он добавил, что не может выделить одну конкретную технологию, на которой людям нужно сосредоточиться. Будущим поколениям придется полагаться на многие технологии, включая:
- синтетическое мясо;
- хранение энергии;
- новые способы изготовления строительных материалов.
Что делает Гейтс, чтобы спасти планету
Миллиардер заверил, что "на личном фронте делает гораздо больше".
"Я езжу на электромобилях. У меня дома есть солнечные панели. Я ем синтетическое мясо. Я покупаю зеленое авиационное топливо. Я плачу за прямой захват воздуха, который разработала компания Climeworks. Я помогаю финансировать электрические тепловые насосы в недорогом жилье для замены природного газа ", – отметил Гейтс.
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