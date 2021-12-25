Отказался от работы в Google: основатель Preply о главном выборе в своей жизни

Многие разработчики по всему миру мечтают попасть на работу в Google. Не удивительно, ведь компания постоянно развивается, предлагает высокие зарплаты и карьерные перспективы.

Однако основатель украинского стартапа Preply Дмитрий Волошин отказался от трудоустройства в Google ради своих предпринимательских амбиций. Об этом и многом интересном юноша рассказал в эксклюзивном интервью Бизнес 24.

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Почему украинец отказался от работы в Google

В 2014 году Дмитрию предлагали должность разработчика в Google с огромной зарплатой. На то время юноше было 24 года, и трудоустройство на техгиганта предусматривало переезд в Нью-Йорк.

Это было тяжелое решение. Украина – непонятно, что будет происходить на Востоке, доход в 300 долларов в месяц, аренда квартиры в Киеве и гречка по вечерам, но хотелось делать что-то свое,

– вспоминает Дмитрий Волошин.

Так, парень решил остаться в Украине и развивать собственный стартап Preply. Признается, что именно юношеский максимализм позволил ему рискнуть.

Что такое Preply Платформа для изучения около 50 иностранных языков онлайн. Разработка входит в рейтинги лучших стартапов с украинскими корнями и Платформа для изучения около 50 иностранных языков онлайн. Разработка входит в рейтинги лучших стартапов с украинскими корнями и неофициально оценивается в 130 – 200 миллионов долларов.

Дмитрий рассказывает, что в один момент просто понял, работа в Google – это то, что он всегда сможет сделать. Между тем, создание собственного стартапа – возможность, которая выпадает один раз на всю жизнь, может, несколько раз. По мнению парня, было бы глупо ею не воспользоваться.