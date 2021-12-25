Однако основатель украинского стартапа Preply Дмитрий Волошин отказался от трудоустройства в Google ради своих предпринимательских амбиций. Об этом и многом интересном юноша рассказал в эксклюзивном интервью Бизнес 24.

Обратите внимание Киевстар усилил партнерство с Microsoft: еще больше возможностей для клиентов

Почему украинец отказался от работы в Google

В 2014 году Дмитрию предлагали должность разработчика в Google с огромной зарплатой. На то время юноше было 24 года, и трудоустройство на техгиганта предусматривало переезд в Нью-Йорк.

Это было тяжелое решение. Украина – непонятно, что будет происходить на Востоке, доход в 300 долларов в месяц, аренда квартиры в Киеве и гречка по вечерам, но хотелось делать что-то свое,

– вспоминает Дмитрий Волошин.

Так, парень решил остаться в Украине и развивать собственный стартап Preply. Признается, что именно юношеский максимализм позволил ему рискнуть.

Что такое Preply Платформа для изучения около 50 иностранных языков онлайн. Разработка входит в рейтинги лучших стартапов с украинскими корнями и неофициально оценивается в 130 – 200 миллионов долларов.