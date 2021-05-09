Ко Дню матери 24 канал опубликовал интересный тест. Предлагаем читателям угадать матерей известных мировых бизнесменов.

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Чья это мама

Среди известных бизнесменов есть и те, что не видели и не чувствовали внимание мамы в детстве. Однако им заменили родительскую любовь совсем чужие люди. В частности, в приемной семье вырос Стив Джобс.

Есть и тот, кто от безумной любви к маме назвал в ее честь огромный корабль. Кто это – узнавайте далее.